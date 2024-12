بهترین بازی‌های تیراندازی اول‌شخص رایگان برای کامپیوتر

۲۵. Shrine 2

تهیه‌کننده: Scumhead / سازنده: Scumhead

سال انتشار: ۲۰۲۰

شراین ۲ یک بازی تیراندازی اول شخص با الهام از بازی‌های کلاسیک دهه‌ی ۹۰ است که بازیکنان را به سفری هیجان‌انگیز و پر از آدرنالین در دنیایی سوررئال و کابوس‌وار می‌برد. داستان این بازی در جهانی پیچیده و عجیب جریان دارد، جایی که موجودات ترسناک و وحشت‌های فرازمینی بر آن حکمرانی می‌کنند. با سلاح‌های عجیب و کشنده‌ای که در اختیار دارید مانند تفنگ‌هایی با بافت ارگانیک، باید با انبوهی از دشمنان وحشیانه مبارزه کنید. هر مرحله از بازی همچون سفری به دل جنون است و محیط‌های جهنمی از کلیساهای بیگانه پوسیده گرفته تا غارهای گوشتی و زنده را شامل می‌شود و همه مملو از هیولاهایی هستند که گویی از تاریک‌ترین گوشه‌های کابوس‌های لاوکرفتی بیرون آمده‌اند. گرافیک پیکسلی بازی به همراه موسیقی مرموز و فضاسازی آن، به بازی جذابیت ترسناک و منحصربه‌فردی می‌بخشد که هم ادای دینی به بازی‌های کلاسیک است و هم هویتی سوررئال و خاص برای خود خلق می‌کند. گیم‌پلی در بازی حول محور سرعت و دقت می‌چرخد. بازیکنان باید از حملات دشمن جاخالی بدهند و در زمان مناسب شلیک کنند. بازی کمبودی از نظر باس‌های عجیب و غریب برای شکست دادن وجود ندارد؛ از هیولاهایی با چندین چشم گرفته تا تایتان‌های اسکلت‌وار، هر برخورد هیجان‌انگیز و در عین حال چالش‌برانگیز است.

۲۴. Shatterline

تهیه‌کننده: Frag Lab LLC / سازنده: Frag Lab LLC

سال انتشار: ۲۰۲۲

بازی Shatterline به عنوان یک بازی با دسترسی زودهنگام شروع سختی داشت اما توسعه‌دهندگان به سرعت با کمک بازخورد‌های مداوم جامعه شرایط آن را تغییر دادند. امروزه این بازی یکی از بهترین آثار تیراندازی اول‌شخص رایگان موجود در بازار است. این بازی عناصر آثار تیراندازی چندنفره‌ی هیجان‌انگیز را با عناصر سبک روگ‌لایک ترکیب می‌کند و بازیکنان را در دنیایی از آینده‌ی نزدیک قرار می‌دهد که در آن بشریت با تهاجم ویرانگر بیگانگان مواجه است. بازیکنان می‌توانند از بین اپراتورهای مختلف و منحصربه‌فرد با توانایی‌ها و سبک‌های بازی خاص خود انتخاب کنند. بازی Shatterline هم حالت‌های PvP (بازیکن در برابر بازیکن) و هم PvE (بازیکن در برابر محیط) را ارائه می‌دهد. در بخش PvP، بازیکنان می‌توانند در حالت‌های کلاسیک مانند Team Deathmatch و Domination شرکت کنند، در حالی که بخش PvE تجربه‌های کوآپی را ارائه می‌دهد که در آن بازیکنان برای مقابله با موج‌های بیگانگان با هم تیم می‌شوند. در هر مسابقه، بازیکنان می‌توانند سلاح‌ها و توانایی‌های قدرتمندی بدست آورند، اما با مرگ، این‌ها از دست می‌روند. این ویژگی باعث می‌شود که یک لایه استراتژی و تصمیم‌گیری همراه با ریسک و پاداش به گیم‌پلی افزوده شود و بازیکنان را تشویق می‌کند که تصمیم‌های دقیقی بگیرند و خود را با شرایط در حال تغییر تطبیق دهند. سبک بصری بازی تاریک و آینده‌نگرانه است و محیط‌های شگفت‌انگیز و جلوه‌های نورپردازی پرقدرتی دارد. از طرفی تیراندازی در بازی بسیار روان و رضایت‌بخش است و طیف وسیعی از سلاح‌ها و شخصی‌سازی را در اختیار بازیکنان قرار می‌دهد.

۲۳. Stalcraft

تهیه‌کننده: EXBO / سازنده: EXBO

سال انتشار: ۲۰۲۲

استالکرافت ترکیبی منحصر به فرد از عناصر بقا، ترس و MMO است که در دنیایی پساآخرالزمانی و ویران شده توسط یک فاجعه هسته‌ای اتفاق می‌افتد. بازیکنان وارد منطقه‌ای خطرناک با محوریت چرنوبیل می‌شوند که منطقه‌ای قرنطینه شده و پر از پدیده‌های مرگبار، موجودات جهش‌یافته و گروه‌های رقیب است. این بازی تجربه‌ای چالش‌برانگیز را ارائه می‌دهد که در آن بازیکنان باید برای منابع جستجو کنند، تجهیزات بسازند و در محیط‌های خطرناک حرکت کنند. دنیای بازی مکانی پویا و غیرقابل پیش‌بینی است و تهدیدات مداوم در هر گوشه‌ای در کمین هستند. بازیکنان برای بقا باید به مهارت‌ها، هوش و همکاری با دیگران تکیه کنند. یکی از ویژگی‌های متمایز استالکرافت، طراحی جهان باز آن است که به بازیکنان اجازه می‌دهد نقشه‌های وسیع و به هم پیوسته را کاوش کنند. علاوه بر عناصر اصلی بقا و کاوش، استالکرافت همچنین تجربه‌ای غنی از نبرد بازیکن مقابل بازیکن (PvP) ارائه می‌دهد. بازیکنان می‌توانند در مبارزات شدید با دیگر بازماندگان شرکت کنند، اتحادها یا رقابت‌هایی تشکیل دهند و برای منابع ارزشمند به رقابت بپردازند. در حالی که استالکرافت ممکن است برای همه مناسب نباشد، اما تجربه‌ای منحصر به فرد و چالش‌برانگیز برای کسانی که به دنبال یک بازی بقای ترسناک دشوار هستند، ارائه می‌دهد.

۲۲. .A.W.O.L

تهیه‌کننده: Shotspark Studios / سازنده: Shotspark Studios

سال انتشار: ۲۰۲۲

بازی A.W.O.L یک بازی تیراندازی اول‌شخص فوق‌العاده است که با استفاده از Build Engine ساخته شده است و بهترین قسمت آن همانطور که انتظار دارید، رایگان بودن آن است. با این حال این بدان معنا نیست که بازی کیفیت پایینی دارد. در این بازی بازیکنان کنترل دواین آلن (Dwayne Allen) را در دست می‌گیرند که به یاران سابق تیم خود در جست‌وجوی رئیس گمشده‌شان می‌پیوندد. بخش‌های تیراندازی با اسلحه در A. W. O. L بسیار جذاب هستند اما یکی از مکانیک‌های اصلی بازی جایی است که در آن می‌درخشد. بازیکنان می‌توانند دستورات مختلفی را اجرا کنند که در طول مبارزه نقش محوری دارند. به همین ترتیب، تیم دشمن می‌تواند همین کار را انجام دهد تا شما را به زیر بکشد. این بازی دارای انواع سلاح ها و تجهیزاتی است که می توان از آن‌ها برای زنده ماندن استفاده کرد. این‌ها شامل اسلحه های گرم و حتی سلاح سرد می‌شود.. بازیکن همچنین می تواند از تاکتیک های مخفی کاری برای جلوگیری از شناسایی توسط دشمنان استفاده کند.

۲۱. No More Room in Hell

تهیه‌کننده: Lever Games / سازنده: No More Room in Hell Team

سال انتشار: ۲۰۱۱

بازی No More Room in Hell یک بازی ترسناک تیراندازی اول‌شخص کوآپ است که یادآور مجموعه‌ی Left ۴ Dead ساخته‌ی ولو است. در یک آخرالزمان پر از زامبی، بازیکنان باید از میان انبوهی از مردگان متحرک جان سالم به در ببرند. با تمرکز شدید بازی بر روی کوآپ، بازیکنان باید از یکدیگر حمایت کنند تا زنده بمانند زیرا یک گاز گرفتگی توسط زامبی به معنای پایان است. در این میان بازیکنان باید منابع را به دقت مدیریت کنند، اقدامات خود را هماهنگ کنند و تصمیمات دشواری برای زنده ماندن از انبوهی از زامبی ها اتخاذ کنند. نمایش واقع‌گرایانه بازی از آخرالزمان زامبی‌ها، همراه با گیم‌پلی چالش برانگیز آن، آن را به عنوانی دوست داشتنی در میان علاقه مندان به بازی‌های ترسناک کوآپ تبدیل کرده است. این بازی ابتدا به صورت یک ماد برای سورس انجین ولو منتشر شد اما موفقیت آن منجر به انتشار رسمی و مستقل آن در سال ۲۰۱۳ شد.

۲۰. Dirty Bmb

تهیه‌کننده: Nexon / سازنده: Splash Damage

سال انتشار: ۲۰۱۳

بازی Dirty Bomb یکی از بهترین تیراندازی‌های قهرمانی و تاکتیکی روی استیم است و علی رغم انتشار در حدودا هفت سال پیش، گیم‌پلی سریع و بخش PvP آنلاین آن، همچنان یک تجربه‌ی تیراندازی لذت بخش را ارائه می‌دهند. فقدان پشتیبانی از کنترلر یا ایم اسیست این بازی را به یک بازی چالش برانگیز تبدیل می‌کند که مهارت‌های هر بازیکن شایسته‌ای را در معرض آزمایش قرار می‌دهد. بازی از دو حالت تشکیل شده است: هدف و کرونومتر. در دومی شما در حال نبرد در شهر هستید در حالی که سعی می‌کنید قبل از اتمام زمان اهداف را تکمیل کنید اما حالت اول درباره‌ی این است که چه کسی اهداف خاصی را زودتر تکمیل می‌کند. سرور‌های رسمی این بازی بسته هستند، اما این بدان معنا نیست که بازی کاملا از بین رفته است زیرا چندین سرور از سوی کاربران برای بازی وجود دارد. بازیکنان می توانند از فهرست متنوعی از شخصیت‌ها هر کدام دارای توانایی ها و سبک‌های بازی منحصر‌به‌فرد خود را دارند انتخاب کنند. آن‌ها باید اقدامات خود را هماهنگ کنند، به طور موثر ارتباط برقرار کنند و با شرایط در حال تغییر سازگار شوند تا به پیروزی برسند.

۱۹. PlanetSide 2

تهیه‌کننده: Jeff Broadbent / سازنده: Toadman Interactive

سال انتشار: ۲۰۱۲

بازی PlanetSide ۲ شاید یکی از اولین‌هایی باشد که راه را برای چیزی که امروزه به نام بتل رویال می‌شناسیم هموار کرد. گیم‌پلی بازی در سبک MMOFPS بوده و شما را در مقابل صد‌ها بازیکن روی نقشه‌ای عظیم قرار می‌دهد که مملو از وسایل نقلیه‌ی تخریبگر، بازیکنان زیادی که به همدیگر شلیک می‌کنند و گوشه‌هایی که می‌توانید در آن کمپ کنید تا به هدف خود برسید، است. بازیکنان یکی از سه گروه بازی را انتخاب می‌کنند و درگیر جنگ مداوم در سراسر قاره‌های وسیع می‌شوند. ویژگی کلیدی بازی همانطور که گفته شد، تاکید آن بر نبردهای بزرگ است. صدها بازیکن می‌توانند به طور همزمان در یک میدان نبرد با هم درگیر شوند که منجر به برخوردهای آشفته و غیرقابل پیش‌بینی می‌شود. بازیکنان می‌توانند از انواع سلاح‌ها، وسایل نقلیه و هواپیماها برای به دست آوردن مزیت استفاده کنند. تسخیر پایگاه و کنترل قلمرو اهداف اصلی هستند که به کار گروهی هماهنگ و تفکر استراتژیک نیاز دارد. از طرفی بازی یک سیستم پیشرفت عمیق را ارائه داده که به بازیکنان امکان می‌دهد شخصیت‌های خود را با سلاح‌ها، توانایی‌ها و غیره شخصی‌سازی کنند.

۱۸. Ironsight

تهیه‌کننده: WipleGames Inc / سازنده: WipleGames Inc

سال انتشار: ۲۰۱۹

این بازی در آینده‌ای نزدیک اتفاق می‌افتد که در آن جهان به دو بخش تقسیم می‌شود: فدراسیون آتلانتیک شمالی (NAF) و شبکه سازمانی توسعه انرژی (EDEN). این دو جناح بر سر آخرین منابع طبیعی باقیمانده روی زمین درگیر هستند. بازیکنان می‌توانند به عنوان عضوی از NAF یا EDEN بازی کنند و در حالت‌های مختلف بازی مانند Team Deathmatch ،Domination و Capture the Flag شرکت کنند. این بازی دارای انواع سلاح‌ها، از جمله تفنگ‌های مختلف و همچنین ابزارهای آینده‌نگرانه مانند پهپادها است. Ironsight پس از انتشار بازخوردهای ضد و نقیضی دریافت کرد. منتقدان اکشن سریع و سلاح‌های متنوع بازی را تحسین کردند، اما از عدم نوآوری و اتکای آن به خرید‌های درون برنامه‌ای انتقاد کردند. با وجود این انتقادات، بازی دارای طرفداران خاص خود است.

۱۷. TOXIKK

تهیه‌کننده: Reakktor Studios / سازنده: Reakktor Studios

سال انتشار: ۲۰۱۵

بازی Toxikk یک اثر تیرانداز قدیمی در سبک آرنا شوتر با گرافیکی نسبتا خوب برای زمان خود، گیم‌پلی روان و مهمتر از همه، ‌ایده‌هایی است که علاقه‌مندان به تیراندازی را خوشحال می‌کند و از طرفی مانند ادای احترامی به آثار تیراندازی اواخر دهه‌ی ۹۰ است. این بازی کاملا رایگان نیست زیرا نسخه‌ی رایگان آن صرفا یک نسخه‌ی دمو است که شامل عناصر اصلی بازی است اما متأسفانه بسیاری از ویژگی‌ها مانند امکان دسترسی به ابزار ویرایش نقشه، تمام اچیومنت‌ها، مرورگر سرور و غیره را شامل نمی‌شود. نقطه ضعف این بازی این است که تقریبا کارش تمام شده است. هیچ بازیکنی آنلاین پیدا نخواهید کرد اما اگر چند دوست دارید می‌توانید با هم آن را بازی کنید.

۱۶. The Finals

تهیه‌کننده:Embark Studios / سازنده: Embark Studios

سال انتشار: ۲۰۲۳

بازی The Finals یک بازی تیمی با محیط‌های تخریب‌پذیر است. بازیکنان می‌توانند از محیط به نفع خود استفاده کنند و با تخریب دیوارها و اشیاء دیگر مسیرها و پوشش جدیدی ایجاد کنند. این بازی دارای انواع سلاح‌ها و ابزارها از جمله مواد منفجره، راکت لانچر و حتی قلاب است. این بازی نقدهای ضد و نقیضی از سوی منتقدان دریافت کرده است. برخی محیط‌های تخریب‌پذیر منحصربه‌فرد و گیم‌پلی سریع آن را تحسین کرده و برخی دیگر از کمبود محتوا و مسائل فنی آن انتقاد کردند. علی‌رغم نقدها، The Finals یک موفقیت تجاری بوده و بیش از ۱۰ میلیون بازیکن بازی را در ماه اول دانلود کرده‌اند. این بازی در حال حاضر در فصل چهارم خود می‌گذرد و محتوای جدیدی به طور مرتب به آن اضافه می‌شود.

۱۵. The Cycle: Frontier

تهیه‌کننده: Yager Development / سازنده: Yager Development

سال انتشار: ۲۰۲۲

بازی The Cycle: Frontier در مقایسه با هر بازی که قبلا در این لیست ذکر شده، متفاوت است. این بازی یک تیراندازی چندنفره در سبک PvPvE مبتنی بر ماموریت است که توسط استودیوی Yager Developments در ابتدا در وضعیت بسیار بدی منتشر شد اما توسعه‌دهندگان به شدت برای بهتر کردن بازی تلاش کردند. به جرات می‌توان گفت که با هر به روز‌رسانی، بازی بهتر و بهتر می‌شود، اما هنوز تا کامل بودن فاصله دارد. اساس بازی بسیار ساده است. هدف شما این است که قبل از اینکه سایر بازیکنان شما را از بین ببرند، ماموریت‌های مختلفی را تکمیل کنید. همچنین می‌توانید با از بین بردن تلاش‌های حریف با انجام کاری مانند ربودن ابزار‌های خودکار آن‌ها در حالی که آن‌ها مشغول انجام کار دیگری هستند، برای سایر بازیکنان مزاحمت ایجاد کنید.

۱۴. Black Squad

تهیه‌کننده: VALOFE / سازنده: NS Studio

سال انتشار: ۲۰۱۷

بازی Black Squad مانند نسخه‌ی فشرده‌تر از بازی‌هایی مانند کانتر استرایک: گلوبال آفنسیو و کال آو دیوتی: مدرن وارفر است و در حالی که ممکن است گاهی اوقات بسیار شبیه به این دو احساس شود، بازی یک تجربه‌ی چندنفره‌ی متفاوت و عالی را ارائه می‌دهد و می‌تواند بازیکن را برای ساعت‌ها سرگرم کند. خوشبختانه جنبه‌ی مثبت این بازی این است که با وجود رایگان بودن، فاقد هرگونه خرید‌های درون‌برنامه‌ای به شکل لوت‌باکس‌ها است. در عوض بازی بازیکنان را تشویق می‌کند تا مهارت‌های خود را بهتر کنند و از این طریق ارز درون بازی را بدست آورند. پول بدست آمده را می‌توان برای خرید آیتم‌های تزئینی، مانند اسکین برای اسلحه استفاده کرد. این بازی حتی روی یک رایانه‌ی شخصی بدون کارت گرافیک اختصاصی نیز به خوبی اجرا می‌شود.

۱۳. Splitgate

تهیه‌کننده: ۱۰۴۷ Games / سازنده: ۱۰۴۷ Games

سال انتشار: ۲۰۱۹

اسپلیت‌گیت یک اثر تیراندازی سریع در سبک آرنا شوتر است و یک اثر بلندپروازانه از این ژانر است که‌ ایده‌های مختلف آثاری مانند هیلو، پورتال و حتی Prey را در هم آمیخته است. به راحتی می‌توان شباهت‌های هیلو و اسپلیت‌گیت را تشخیص داد زیرا تیم پشت بازی از چندین توسعه دهنده‌ی قدیمی بازی هیلو ۳ تشکیل شده است. چیزی که این بازی چندنفره را جالب می‌کند، این واقعیت است که هر کسی می‌تواند پورتال‌هایی را برای پرش به اطراف نقشه، شلیک به سر دشمنان و موارد دیگر باز کند. با این حال، این پورتال‌ها را فقط می‌توان بر روی سطوح خاصی قرار داد، این تصمیمی برای محدود کردن بازیکنان از استفاده‌ی بیش از حد این ویژگی و در نتیجه خطر تکراری شدن بازی است. پورتال‌ها همچنین یک لایه‌ از مزیت تاکتیکی را در بازی اضافه می‌کنند و اگر به اندازه‌ی کافی باهوش باشید، می‌توانید با آن یک دشمن را هدشات کنید و به موقعیت قبلی خود برگردید و دشمن دیگری را نیز از بین ببرید. اسپلیت‌گیت یک بازی بسیار رقابتی است و اگر شما فردی هستید که از رقابت لذت می‌برید، برای شما مناسب است. خوشبختانه این بازی از کراس‌پلی نیز پشتیبانی می‌کند.

۱۲. Valorant

تهیه‌کننده: Riot Games / سازنده: Riot Games

سال انتشار: ۲۰۲۰

ولورانت پاسخ استودیوی رایوت گیمز به بازی کانتر استرایک: گلوبال آفنسیو است و در حالی که به صورت کلی موفق‌تر از بازی محبوب ولو نیست اما اثری به شدت سرگرم‌کننده است. این بازی ترکیبی از یک تیراندازی تاکتیکی و تیراندازی قهرمانی است که باعث می‌شود به عنوان ترکیبی بین بازی‌های اورواچ و کانتر استرایک شناخته شود. مشابه کانتر استرایک، این اثر دو حالت را ارائه می‌دهد. در حالت اول و اصلی بازی بازیکنان باید بمبی را نصب کنند در حالی که به تلاش‌های تیم‌های دیگر برای خنثی کردن آن‌ توجه می‌کنند و در حالت دوم شما با حریفان مختلف در حالی که قدرت‌های خود را برای کسب پیروزی آزاد می‌کنید، می‌جنگید. این بازی شامل شخصیت‌های متنوعی است که هر کدام دارای قابلیت‌های خاص خود هستند و این عمق بیشتری به گیم‌پلی بازی افزوده است.

۱۱. Counter-Strike 2

تهیه‌کننده: Valve / سازنده: Valve

سال انتشار: ۲۰۱۲

کانتر استرایک: گلوبال آفنسیو قبلا یک بازی پریمیوم بود تا اینکه ولو در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که بازی به طور دائم رایگان خواهد شد. این بازی همچنین آپدیتی در سال ۲۰۲۳ دریافت کرد و نام آن به کانتر استرایک ۲ تغییر یافت. کانتر استرایک ۲ که روی موتور Source 2 ساخته شده است، طیف وسیعی از بهبودهای بصری و گیم‌پلی را معرفی می‌کند. این‌ها شامل بهبود در نورپردازی و بافت‌های واقعی‌تر، جلوه‌های دود و آتش جذاب و نقشه‌های اصلاح شده می‌شود. در هسته‌ی خود، کانتر استرایک ۲ گیم‌پلی کلاسیکی که این مجموعه را برای بیش از دو دهه تعریف کرده است، حفظ می‌کند. بازیکنان به دو تیم پلیس و تروریست تقسیم می‌شوند و باید اهدافی مانند خنثی کردن بمب یا نجات گروگان‌ها را انجام دهند.

۱۰. Diabotical

تهیه‌کننده: GD Studio / سازنده: GD Studio

سال انتشار: ۲۰۲۰

بازی Diabotical یک بازی تیراندازی اول‌شخص است که فقط به صورت چندنفره می‌توان آن را بازی کرد. این بازی که در سال ۲۰۲۰ به طور انحصاری در فروشگاه اپیک گیمز به صورت رایگان منتشر شد، شبیه به بازی Quake، یک بازی با گیم‌پلی سریع سریع و دارای بیش از ۱۵ حالت بازی، سلاح‌های مرگبار، ۳۰ نقشه و موارد دیگر است. بهترین ویژگی این بازی حالت ویرایشگر نقشه است. بازیکنان می‌توانند نقشه‌های مخصوص خود را با استفاده از ویرایشگر نقشه‌ی درون بازی یعنی همان ویرایشگری که توسط تیم توسعه دهنده برای ساخت بازی استفاده می‌شود، ایجاد کنند و آن را با بازیکنان و دوستان خود به اشتراک بگذارند. علاوه‌بر این، می‌توانید شخصیت‌های انتخابی خود را به روشی که مناسب خودتان است شخصی‌سازی کنید. خوشبختانه این بازی روی رایانه‌های شخصی ضعیف نیز کار می‌کند.

۹. Quake Champions

تهیه‌کننده: Bethesda Softworks / سازنده: id Software

سال انتشار: ۲۰۲۲

بازی Quake Champions ممکن است همه‌ی طرفداران این سری بازی را راضی نکند، اما برای کسانی که تازه این مجموعه را شناخته‌اند، نقطه شروع خوبی است. اولین نسخه از Quake یک اثر تأثیرگذار در زمان خود بود و نقشی اساسی در تغییر فرمول تیراندازی اول‌شخص داشت و موفقیت آن راه را برای چندین دنباله‌ی موفق هموار کرد که نسبت به نسخه‌ی اصلی بهبود یافتند. از طرفی مطابق انتظار چندین بازی تیراندازی دیگر به وجود آمدند که سعی کردند راه Quake را ادامه دهند و در عین حال ایده‌های خاص خود را به فرمول آن اضافه کردند. Quake Champions، اولین قسمت رایگان این سری، تلاشی برای تقلید از بازی اصلی به هر طریق ممکن و در عین حال متفاوت بودن است. حالت‌های متعددی برای انتخاب وجود دارد که می‌توانید هنگام نابود کردن دشمنان خود آن‌ها را انتخاب کنید. در این میان این بازی دارای فهرستی از قهرمانان منحصر به فرد است که هر کدام توانایی‌ها و سبک‌های بازی خاص خود را دارند. بازیکنان می‌توانند از میان قهرمانان مختلف مانند Nyxیا Scalebearer، شخصیت مورد علاقه خود را انتخاب کنند. این تنوع به بازیکنان این امکان را می‌دهند تا سبک‌های مختلف بازی را آزمایش کنند و رویکرد دلخواه خود را پیدا کنند.

۸. Apex Legends

تهیه‌کننده: Electronic Arts / سازنده: Respawn Entertainment

سال انتشار: ۲۰۲۹

ایپکس لجندز یک بازی بتل رویال رایگان که در دنیای تایتان‌فال (Titanfall) اتفاق می‌افتد و دارای یک گیم‌پلی مبتنی بر تیم است که در آن تیم‌هایی متشکل از سه بازیکن وارد نقشه می‌شوند و برای اینکه آخرین تیم باقی مانده باشند، مبارزه می‌کنند. هر بازیکن یک شخصیت را انتخاب می‌کند، شخصیتی با توانایی‌های منحصر به فرد که می‌تواند برای ایجاد استراتژی‌های قدرتمند با توانایی‌های دیگر بازیکنان ترکیب شود. این بازی از زمان عرضه به موفقیت‌های بزرگی دست یافته است و به دلیل گیم‌پلی سریع، شخصیت‌های متنوع و مکانیک‌های خلاقانه‌ی بتل رویال تحسین شده است. ایپکس لجندز همچنان پس از سال‌ها دارای یک پایگاه کاربری عظیم است و به‌روزرسانی‌های منظمی را با شخصیت‌ها، نقشه‌ها و حالت‌های بازی جدید دریافت می‌کند. استودیوی ریسپاون همواره به بازخوردهای بازیکنان گوش داده و تجربه‌ای را فراهم کرده که تجربه‌ی آن با دوستان بسیار لذت‌بخش است.

۵. Paladins

تهیه‌کننده: Hi-Rez Studios / سازنده: Evil Mojo Games

سال انتشار: ۲۰۱۸

بازی پالادینز یک اثر تیراندازی اول‌شخص رایگان و سرگرم‌کننده است که از آثاری نظیر اورواچ الهام زیادی گرفته است. در حالی که بسیاری بازی بلیزارد را در این سبک ترجیح می‌دهند، اما بازی پالادینز یک جایگزین عالی برای کسانی است که به دنبال تجربه‌ای مشابه با آن هستند. دقیقا مانند هر بازی تیراندازی قهرمانی شما می‌توانید از میان ده‌ها شخصیت مختلف، گزینه‌ی مد نظر خود را انتخاب کنید که هر کدام حالت و سبک بازی متفاوتی را ارائه می‌دهند که می‌تواند به شما در مقابله با حریفان کمک کند. با این حال چیزی که این بازی را از اورواچ متمایز می‌کند، توانایی شخصی‌سازی قهرمانان انتخابی خود از طریق یک سیستم به خصوص است که جذابیت خاص خود را دارد. بازی از نظر تنوع نقشه نیز عملکرد خوبی دارد و و در صورتی که می‌خواهید بازیکنانی از پلتفرم‌های مختلف را به چالش بکشید، با ویژگی کراس‌پلی امکان‌پذیر است.

۷. Overwatch 2

تهیه‌کننده: Blizzard Entertainment / سازنده: Blizzard Entertainment

سال انتشار: ۲۰۲۲

اورواچ ۲ دنباله‌ای بر بازی تحسین شده‌ی بلیزارد در سبک تیراندازی قهرمانی است که تحولی قابل توجه در این فرنچایز را نشان می‌دهد. این اثر رایگان برداشتی تازه از بازی اصلی ارائه می‌کند و قهرمانان جدید، نقشه‌ها، حالت‌های بازی و غیره را معرفی می‌کند. یکی از قابل توجه‌ترین تغییرات بازی اورواچ ۲ کاهش تعداد تیم‌ها از شش بازیکن به پنج بازیکن است. این تغییر منجر به گیم پلی پویاتر و شدیدتر با تاکید بیشتر بر مهارت فردی و کار تیمی شده است. فهرست قهرمانان به طور قابل توجهی در اورواچ با معرفی شخصیت‌های جدیدی مانند کیریکو گسترش یافته است. هر قهرمان توانایی‌ها و سبک‌های بازی منحصر به فردی را برای بازی به ارمغان می‌آورد و طیف گسترده‌ای از گزینه‌های استراتژیک را برای امتحان کردن در اختیار بازیکنان قرار می‌دهد. به‌علاوه، قهرمان‌های موجود به‌روزرسانی‌ها و بازسازی‌های قابل توجهی دریافت کرده‌اند که گیم‌پلی را تازه و هیجان‌انگیز نگه می‌دارند. در حالی که بازی با استقبال نسبتا خوبی از منظر گیم‌پلی مواجه شد، اما به دلیل سیستم درآمدزایی در زمان عرضه نیز با انتقاداتی مواجه شده بود. با این حال، بلیزارد این مشکلات را تا حد زیادی برطرف کرده است.

۶. Team Fortress 2

تهیه‌کننده: Valve / سازنده: Valve

سال انتشار: ۲۰۰۷

بازی Team Fortress 2 یک اثر تیراندازی کلاسیک است که همچنان پس از سال‌ها به درخشش خود ادامه می‌دهد. بازی حول محور دو تیم می‌چرخد ​​که هر کدام از ۹ کلاس تشکیل شده‌اند که هر کدام سلاح‌ها، توانایی‌ها و سبک‌های بازی منحصر به فرد خود را دارند. یکی از جنبه‌های مثبت بازی تکامل مداوم آن است. ولو به‌ طور مداوم به‌روزرسانی‌هایی را برای بازی منتشر می‌کند و نقشه‌ها، سلاح‌ها و حالت‌های بازی جدید را معرفی می‌کند که البته این موضوع در یکی دوسال اخیر کمتر دیده شده است. خوشبختانه جامعه‌ی بازیکنان نقش بسزایی در شکل‌دهی بازی، ایجاد نقشه‌های سفارشی، ماد‌ها و آیتم‌های تزئینی داشته است. در حالی که این بازی در سال‌های اخیر با چالش‌هایی از جمله کاهش تعداد بازیکنان و مشکلات مختلف روبرو بوده است، اما همچنان یک اثر کلاسیک محبوب باقی مانده است که نمی‌توان تاثیر آن را بر بازی‌های پس از خود انکار کرد.

۴. PUBG

تهیه‌کننده: Krafton / سازنده: PUBG Studios

سال انتشار: ۲۰۱۷

پابجی در سال ۲۰۱۷ وارد صنعت بازی شد و ژانر بتل رویال را متحول کرد. این بازی ۱۰۰ بازیکن را در جزیره‌ای دورافتاده در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد، جایی که آن‌ها باید برای از بین بردن حریفان خود، سلاح‌ها و تدارکات را در نقشه جست‌وجو کنند. مکانیک‌های واقع‌گرایانه‌ی تفنگ، نقشه‌های متنوع و به‌روزرسانی‌های مداوم بازی، بازیکنان را درگیر این بازی کرد. موفقیت پابجی حتی منجر به برگزاری مسابقاتی با محوریت این بازی شد که بیننده‌های زیادی را جذب کرد. در حالی که ژانر بتل رویال شاهد ظهور آثار متعددی بوده است، تاثیر پابجی بر این سبک را نمی‌توان نادیده گرفت زیرا اساسا این پابجی بود که بتل رویال را محبوب کرد و روندی از آثار مختلف که به صورت آبشاری عرضه می‌شدند را آغاز کرد.

۳. Halo Infinite

تهیه‌کننده: Xbox Game Studios / سازنده: ۳۴۳Industries

سال انتشار: ۲۰۲۱

هیلو اینفینیت آخرین قسمت از مجموعه‌ی هیلو است. کمپین تک نفره این بازی پس از وقایع Halo 5: Guardians اتفاق می‌افتد و ماجرای مستر چیف افسانه‌ای را دنبال می‌کند که در Zeta Halo، یک دنیای مرموز، ماجراجویی خود را ادامه می‌دهد. با اینکه کمپین بازی رایگان نیست اما خوشبختانه سازندگان حالت چندنفره‌ی بازی را به صورت رایگان منتشر کرده‌اند. بخش چندنفهر طیف متنوعی از حالت‌های بازی، از جمله Capture the Flag ،Slayer و Big Team Battle و غیره را ارائه می‌دهد. بازیکنان می‌توانند اسپارتان‌های خود را با مجموعه‌ای از زره‌ها، اسکین‌های اسلحه و غیره شخصی‌سازی کنند. این بازی به طور کلی تجربه‌ی لذت بخشی را به بازیکنان ارائه می‌دهد و در حالی که عرضه‌ی چندان خوبی نداشت، اما اعضای استودیوی سازنده دائماً روی بازی کار می‌کنند و نقشه‌ها، حالت‌ها و موارد دیگر را اضافه می‌کنند تا بازیکنان را مجذوب بازی نگه دارند.

۲. Call of Duty: Warzone

تهیه‌کننده: Activision / سازنده: Raven Software

سال انتشار: ۲۰۲۰

کال آو دیوتی: وارزون یکی دیگر از آثاری بود که تصمیم گرفت از محبوبیت بالای آثار بتل رویال استفاده کند. پس از اینکه حالت بتل رویال بلک آپس ۴ نتوانست آنگونه که باید بازیکنان را جذب خود کند، سران اکتیویژن تصمیم گرفتند تا اثر بهتری را در قالب وارزون ارائه دهند و به هدف خود نیز دست یافتند. این بازی محبوب مانند هر بازی بتل رویال دیگر، بازیکنان را به صورت تکی یا تیمی در نقشه‌ای انداخته و آن‌ها باید تلاش کنند که تا آخر زنده بمانند. این بازی نسبت به دیگر آثار بتل رویال لیست، تمرکز بیشتری روی واقع‌گرایی گذاشته و از نظر بصری نیز کیفیت بسیار خوبی دارد. البته گیم‌پلی بازی سریع‌تر از آثاری نظیر پابجی است. خوشبختانه سازندگان به صورت منظم بازی را آپدیت کرده و آن را با سلاح‌ها، نقشه‌ها، آیتم‌های تزئینی، آپدیت‌های فنی و غیره به‌روز نگه می‌دارند.

۱. Destiny 2

تهیه‌کننده: Activision / سازنده: Bungie

سال انتشار: ۲۰۱۷

دستینی ۲ یک بازی تیراندازی اول شخص آنلاین MMO است که در دنیایی وسیع و مرموز جریان دارد که در آن بازیکنان نقش مدافعان بشریت را بر عهده می‌گیرند که از قدرت‌های خارق العاده‌ای برخوردارند. این بازی یک داستان غنی و همیشه در حال تکامل، مبارزات جذاب و فعالیت‌های فراوانی را برای بازیکنان ارائه می‌کند. در حالی که تجربه کامل بازی ممکن است نیاز به خریدهای اضافی داشته باشد، بخش رایگان بازی، پایه محکمی را برای بازیکنان فراهم می‌کند تا مکانیک‌ها و محتوای اصلی بازی را کشف کنند. بازیکنان در نبردهای شدید با انواع دشمنان، از سربازان پیاده معمولی گرفته تا باس‌های قدرتمند، شرکت می‌کنند و از پاداش خود برای ارتقاء شخصیت‌ها و سلاح‌های خود استفاده می‌کنند. سیستم تیراندازی بازی روان و لذت‌بخش است. از طرفی بازی دارای دنیایی وسیع و متنوع است که مملو از مناظر خیره‌کننده، دشمنان خطرناک و رازهای پنهان است. بازیکنان می‌توانند سیارات و قمرهای مختلف را کاوش کنند که هر کدام جو و چالش‌های منحصر به فردی دارند. دنیای بازی به طور مداوم در حال تغییر است و محتوای جدید به طور مرتب از طریق بسته‌های الحاقی اضافه می‌شود. بازی دارای انواع حالت‌های چند نفره نیز است که محال است از آن لذت نبرید. هرچند پیشنهاد می‌شود که بسته‌های الحاقی آن را حتما خریداری کنید تا تجربه‌ی جذاب‌تری داشته باشید.

بیشتر بخوانید: ۳۰ بازی که می‌توانید روی کامپیوترهای ضعیف تجربه کنید

منبع: Altar of Gaming

نوشته بهترین بازی‌های تیراندازی اول‌شخص رایگان برای کامپیوتر اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala