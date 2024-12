کارگردان هنری God of War به استودیوی ناتی داگ پیوست

راف گراستی (Raf Grassetti) که روی God of War (2018) و دنباله آن کار کرده است، سال گذشته استودیوی Santa Monica را پس از ده سال ترک کرد.

در توییتر، گراستی با انتشار تصویری، اعلام کرد که به استودیوی Naughty Dog، توسعه‌دهنده بازی‌های Uncharted و The Last of Us، پیوسته است. تا به این لحظه، گراستی توضیحی درباره نقش یا موقعیت خود در این استودیو یا پروژه‌ای که روی آن کار خواهد کرد، به اشتراک نگذاشته است.

منبع متن: gamefa