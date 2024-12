فیلم Red One به‌زودی در سرویس استریم پرایم ویدیو پخش می‌شود

فیلم اکشن کمدی Red One با وجود اکران موفق در سینماهای سراسر جهان، از تاریخ ۱۲ دسامبر (۲۲ آذر)، به‌طور هم‌زمان در پلتفرم استریم پرایم ویدیو نیز در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت. این اثر سینمایی به کارگردانی جیک کاسدان، خالق فیلم محبوب Jumanji: Welcome to the Jungle، داستان هیجان‌انگیزی را روایت می‌کند که در […]