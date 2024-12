اولین تریلر رسمی 28Years Later منتشر شد | بازگشت کیلین مورفی با فرنچایز آخرالزمانی بویل

بند کفش‌هایتان را محکم کنید و آماده‌ی برگشت به دنیای پر از زامبی دنی بویل و الکس گارلند شوید چون اولین تریلر رسمی 28Years Later از راه رسیده است.

در سومین سری از فرنچایز 28Days Later شاهد بازگشت بویل و گارلند به سُکان کارگردانی و نویسندگی هستیم. علاوه بر بویل و گارلند، کیلین مورفی، ستاره برنده اسکار، در نقش جیم در این فیلم حضور دارد. وی نقش پیکی را بازی می‌کند که در 28Days Later از کما بیرون می‌آید و دنیا را پر از ویروس خشم زامبی می‌بیند. گرچه در تریلر می‌بینیم شخصیت مورفی، جیم، آلوده به این ویروس شده و در صحنه سریعی جسم پر از خشم و ویروسی او را می‌بینیم اما اسمش در پوسترهای فیلم نیامده و این یعنی شاید نقش اصلی در فیلم ندارد (احتمالا یکی از تصاویر شاخص کیلین مورفی است). گرچه وی تهیه کننده اجرایی کار است.

آرون تیلور-جانسون، جودی کامر، رالف فاینز، ارین کلیمن و جک اوکانل دیگر بازیگران این فیلم هستند.

فیلم 28Years Later اولین سری از سه گانه بویل و گارلند است. این اثر بلافاصله بعد از 28Years Later II: The Bone Temple فیلم‌برداری شده که دومین فیلم این سه گانه است و نیا داکوستا آن را ساخته است. این فیلم با آیفون ۱۵ پرومکس توسط آنتونی داد منتل فیلم‌برداری شده بود.