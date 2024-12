۱۰ بازی پرفروش Steam در هفته پنجاهم ۲۰۲۴

امروز فهرست پرفروش‌ترین بازی‌های پلتفرم Steam بر اساس درآمد برای هفتۀ منتهی به ۱۰ دسامبر ۲۰۲۴ منتشر شد. برای مطالعۀ فهرست مذکور، با ما همراه باشید. دو عنوان موردانتظار Path of Exile 2 و Indiana Jones and the Great Circle در هفته گذشته منتشر شدند و توانستند دو بازی برتر این هفته باشند. جشنواره تخفیفات […]