نقدها و نمرات انیمه The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim

انیمه سینمایی The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim توانسته نمرات متوسطی را از منتقدان دریافت کند.

انیمه سینمایی «ارباب حلقه‌ها: جنگ روهیریم» یکی از آثار مورد انتظار سال ۲۰۲۴ میلادی به شمار می‌رود که داستانی قبل از اتفاقات سه‌گانه اصلی ارباب حلقه‌ها را روایت خواهد کرد. این انیمه سینمایی محصولی از کمپانی نیو لاین سینما به شمار می‌رود.

تاکنون در وب سایت راتن تومیتوز ۳۶ نقد برای این انیمه سینمایی منتشر شده که امتیاز ۶۷ درصد را برای آن به همراه داشته است. در وب سایت متاکریتیک نیز امتیاز ۶۰ به ثبت رسیده که بر اساس ۱۴ نقد منتشر شده برای آن در این وب سایت است. در ادامه نظر برخی از منتقدان برتر جهانی درباره این اثر را مشاهده می‌کنید.

نظر منتقدان درباره انیمه The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim

راتن تومیتوز | ۳۶ نقد – امتیاز ۶۷ درصد

| ۳۶ نقد – امتیاز ۶۷ درصد متاکریتیک | ۱۴ نقد – امتیاز ۶۰ از صد

