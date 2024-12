فرام‌سافتور: الدن رینگ ۲ در دست توسعه نیست

بازی‌های محبوبی مثل بلادبورن و سکیرو که بسیاری آن‌ها را از بهترین تجربیات گیمینگ تاریخ می‌دانند، هنوز دنباله‌ای دریافت نکرده‌اند. با گذشت زمان، احتمال تولید دنباله برای این آثار نیز کمتر به نظر می‌رسد. این مسئله نشان می‌دهد که فرام‌سافتور شرکتی نیست که صرفا به خاطر تقاضای بازار یا دلایل مالی، روی ساخت دنباله بازی‌ها سرمایه‌گذاری کند. اگر این استودیو احساس نکند که یک دنباله نیاز باشد، احتمالاً به سراغش نمی‌رود. در دنیای بازی‌های بزرگ و AAA، چنین رویکردی بسیار نادر است؛ جایی که اکثر شرکت‌ها از هر ایده و برند تا حد ممکن بهره‌برداری می‌کنند. فرام‌سافتور به راحتی می‌توانست با ساخت یک دنباله برای الدن رینگ درآمد هنگفتی به دست آورد، اما ترجیح می‌دهد که به جای این کار، فرصت‌های جدیدی را دنبال کند.

این وسط محتوای دانلودی بازی با نام Shadow of the Erdtree عملاً نقش الدن رینگ ۲ را ایفا می‌کند. این بسته‌ الحاقی شامل مناطق جدید و باس‌های متنوعی است و ساعت‌ها گیم‌پلی جدید را ارائه می‌دهد. یک نسخه جدید از الدن رینگ با تغییرات انقلابی در مکانیک‌های اصلی بازی و معرفی جنبه‌های جدیدی از دنیای آن، همراه با شخصیت‌ها و درگیری‌های جدید، می‌تواند جهشی بزرگ برای این مجموعه باشد، اما این ایده ممکن است به آن اندازه که به نظر می‌رسد جذاب نباشد. البته بازی دارک سولز دو دنباله دریافت کرد، اما داستان آن دنیا به شکلی طراحی شده که حالت چرخه‌ای دارد و امکان گسترش داستان به روش‌های جالب و منطقی وجود داشت.

تصور اینکه الدن رینگ ۲ چه چیزی می‌تواند ارائه دهد دشوار است؛ نه تنها از نظر داستان و دنیای بازی، بلکه از لحاظ زمینه‌ها و ایده‌های کلی آن که نقش مهمی در طراحی گیم‌پلی ایفا می‌کنند. حتی اگر دنباله‌ای در مکان‌هایی مثل The Badlands یا The Land of Reeds به عنوان مکان‌هایی که به‌ صورت مختصر در بازی اصلی معرفی شدند اتفاق بیفتد، شاید بهتر باشد فرام‌سافتور به جای این کار، یک دنیای جدید و کاملا مستقل خلق کند. با این کار، استودیو می‌تواند آزادانه ایده‌های تازه‌ای را اجرا کند، بدون اینکه به داستان و مکانیک‌های بازی اصلی محدود شود.

مدیر استودیو، هیدتاکا میازاکی (Hidetaki Miyazaki)، در گفت‌وگو با Game Watch اعلام کرد که برنامه‌ای برای ساخت الدن رینگ ۲ وجود ندارد، اما همچنین گفت که این استودیو «توسعه این مجموعه را رد نمی‌کند.» این موضوع نشان می‌دهد که احتمال ادامه این مجموعه به شکلی دیگر هنوز وجود دارد. به عنوان مثال، یک بازی فرعی با محوریت‌ برخی شخصیت‌ها مانند گادفری می‌تواند جذاب باشد. همچنین ممکن است الدن رینگ فراتر از دنیای بازی‌های ویدیویی برود و به یک سریال تلویزیونی یا فیلم تبدیل شود که جزئیات بیشتری از دنیای غنی بازی را به نمایش بگذارد. میازاکی همچنین افزود که فرام‌سافتور روی چندین پروژه کار می‌کند اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

البته همه این‌ها در حد گمانه‌زنی هستند و مشخص نیست که فرام‌سافتور در آینده چه چیزی برای الدن رینگ در نظر دارد اما یک چیز قطعی است و آن هم این است که الدن رینگ احتمالا به این زودی‌ها از حرکت باز نمی‌ایستد و با وجود پتانسیل زیاد در سرزمین‌های میانه و محبوبیت عظیمی که پیدا کرده، این مجموعه همچنان یکی از جذاب‌ترین‌ گزینه‌ها برای دنبال کردن خواهد بود، حتی اگر دنباله مستقیمی دریافت نکند.

