آپدیت جدید Zenless Zone Zero گیم‌پلی آن را از پایه تغییر می‌دهد؛ تریلر آن را ببینید

با شهاب‌سنگ‌هایی که آسمان را می‌شکافند، نسخه‌ی ۱.۴ بازی Zenless Zone Zero تغییرات بزرگی را در مراحل داستان اصلی، به‌روزرسانی‌های چشمگیری در بخش Hollow Zero، عرضه‌ روی پلی‌استیشن ۵ پرو و ورود دو شخصیت مورد انتظار یعنی هوشیمی میابی (Hoshimi Miyabi) و آسابا هاروماسا (Asaba Harumasa) را به همراه خواهد داشت. در این نسخه‌ی جدید، حالت TV mode داستان اصلی با مبارزات و کاوش‌های عمیق‌تر جایگزین می‌شود و دو مامور جدید بازی آخرین فصل از داستان سال جاری را به نمایش خواهند گذاشت. این به‌روزرسانی همچنین حالت جدیدی از گیم‌پلی مبارزه به نام Hollow Zero: Shadows Lost و مناطق جدید Port Elpis و Reverb Arena را معرفی خواهد کرد.

نسخه‌ی ۱.۴ بازی Zenless Zone Zero شامل بهینه‌سازی‌های مختلفی است که مبارزات و گیم‌پلی را روان‌تر از همیشه می‌کند. مراحل داستان اصلی از مقدمه تا فصل ۳ بازطراحی شده‌اند و به سیستم HDD اضافه شده‌اند. در به‌روزرسانی‌های آینده، حالت TV با مراحل داستانی جایگزین می‌شود که به بازیکنان اجازه می‌دهد مستقیما وارد مبارزات شوند و شخصیت ایوس (Eous) را برای کاوش در مناطق Hollow هدایت کنند. همچنین حالت جدید Quality Time به بازیکنان این امکان را می‌دهد که در کنار مأمورین خود در شهر New Eridu قدم بزنند. در مبارزات، سیستم Decibels دیگر بین اعضای تیم مشترک نخواهد بود و هر عضو تیم می‌تواند به صورت متوالی حرکات ویژه خود را انجام دهد تا صحنه‌های نبرد هیجان‌انگیزتری را تجربه کنند. همچنین ویژگی جدید Quick Sweep برای چالش‌های دفاعی و سایر بهینه‌سازی‌ها برای تسریع در پیشرفت و ارتقای شخصیت‌ها اضافه شده است. در فصل‌های قبلی، بازیکنان وارد توطئه‌ای شدند که پس از پرونده تخریب برنامه‌ریزی شده توسط Vision Corporation شکل گرفت. در فصل ۵، با بیداری پرلمان (Perlman)، حقایق پنهان و داستان‌های گذشته‌ی وایز (Wise) و بل (Belle) فاش خواهد شد. همزمان، امنیت عمومی شهر New Eridu در حال برگزاری انتخابات رهبری است. با آشکار شدن حقایق و ظهور بحران جدید، بازیکنان به همراه بخش ۶ وارد منطقه‌ی ناشناخته‌ی Port Elpis خواهند شد، جایی که تمامی رازها فاش خواهند شد و داستان به اوج خود می‌رسد.

دو عضو مشهور بخش ۶ به همراه ماموری به نام گالیور (Gulliver) همزمان باز خواهند شد. در مواجهه با دشمنان قدرتمند، هوشیمی میابی، جوان‌ترین شکارچی Void، قدرت بی‌نظیر خود را با شمشیر اتری خود، Tailless، به نمایش می‌گذارد. او می‌تواند دشمنان را با آتش یخی محاصره کرده و آن‌ها را دچار Frost Anomaly کند و جلوه‌های ویژه‌ای ایجاد نماید. با حرکات سریع و ضربات دقیق، او یخ را جمع‌آوری کرده و یک حمله قدرتمند رو به جلو انجام می‌دهد که به دشمنان آسیب سنگینی وارد می‌کند و سپس به آرامی شمشیر خود را غلاف می‌کند. بازیکنان همچنین می‌توانند گذشته پنهان هاروماسا را در یک اپیزود OVA ویژه کشف کنند. از طرفی هاروماسا به‌ طور بی‌نقصی بین کمان و شمشیر جابجا شده، اهداف را علامت‌گذاری می‌کند و با تیرهای الکتریکی به دشمنان ضربه می‌زند. بازیکنانی که به سطح هشت Inter-Knot برسند، می‌توانند پس از انتشار نسخه‌ی ۱.۴، این شخصیت را صورت رایگان دریافت کنند.

علاوه بر این، حالت‌های جدید گیم‌پلی مبارزه نیز در نسخه ۱.۴ عرضه می‌شوند که شامل به‌روزرسانی اصلی Hollow Zero: Shadows Lost و یک عملیات جدید به نام Deadly Assault می‌شود. بازیکنان در Lost Void با نبردهای شدیدی روبرو خواهند شد و از پشتیبانی‌های پیشرفته و تجهیزات جدید، مهارت‌های Bangboo Assist و Resonia بهره خواهند برد. همچنین، Reverb Arena جدید میزبان رویدادهای مختلفی خواهد بود که فضایی پویا را به نمایش می‌گذارد.

علاوه بر عرضه‌ی نسخه ۱.۴ برای پلی‌استیشن ۵، رایانه‌های شخصی، iOS و اندروید، Zenless Zone Zero به طور رسمی در تاریخ ۱۸ دسامبر (۲۸ آذر) روی پلی‌استیشن ۵ پرو با پرفورمنس بهبود یافته و فناوری ری تریسینگ برای یک تجربه بصری جذاب‌تر عرضه خواهد شد. می‌توانید در ادامه تریلرها و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

منبع: Gematsu

