فهرست تروفی‌های Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered

فهرست تروفی‌‌های بازی Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered منتشر شد. این عنوان شامل ۴۹ تروفی برونز، ۲۹ تروفی نقره‌ای و ۵ تروفی طلایی می‌شود. در ادامه فهرست تروفی‌های نسخۀ اول را مطالعه می‌کنید: Redeemer and DestroyerGet all the trophies in Legacy of Kain: Soul Reaver Elder God’s AgentComplete your training and […]