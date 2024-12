سونی رویکردش را تغییر داده و دیگر قرار نیست تا فیلم‌های سینمایی بر اساس شرورهای مرد عنکبوتی بسازد.

این طور به نظر می‌رسد که دنیای سینمایی مرد عنکبوتی سونی قرار است با اکران فیلم سینمایی Kraven the Hunter به پایان راهش برسد. دنیای سینمایی مرد عنکبوتی با فیلم سینمایی Venom با بازی تام هاردی در سال ۲۰۱۸ میلادی شروع شد و توانست عملکرد بسیار خوبی در گیشه داشته باشد.

با این حال، فیلم سینمایی Morbius و فیلم Madame Web در گیشه نتوانستند موفق باشند و منتقدان و بینندگان نیز چندان از تماشای این آثار سینمایی لذت نبردند و شکستی برای سونی بودند. فیلم سینمایی Venom: The Last Dance سه‌گانه ونوم که تنها مجموعه موفق در این فرنچایز بوده را به پایان رسانده و حالا فیلم سینمایی Kraven the Hunter قرار است آخرین اثر از دنیای سینمایی مرد عنکبوتی سونی باشد.

پس از اکران فیلم «کریون شکارچی»، کمپانی سونی قرار است تمرکز خودش را روی آثار جدید و با تمرکز بیشتر روی خود مرد عنکبوتی بگذارد. سونی دیگر قصدی برای ساخت نسخه‌های فرعی بیشتر از مرد عنکبوتی ندارد و قرار است تمرکز خودش را روی فیلم سینمایی Spider-Man 4 با بازی تام هالند، انیمیشن سینمایی Spider-Man: Beyond the Spider-Verse و سریال لایو اکشن Spider-Noir با بازی نیکلاس کیج بگذارد.

دنیای سینمایی مرد عنکبوتی سونی یک سرمایه‌گذاری ریسکی برای سونی بود و در حقیقت، داشتن فرنچایزی که نام مرد عنکبوتی را یدک می‌شود ولی در هیچ کدام از آثارش مرد عنکبوتی حضور ندارد، اصلا جلوه خوبی ندارد و ایده جالبی محسوب نمی‌شود.

منبع: screenrant