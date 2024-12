بازی Indiana Jones and the Great Circle به تازگی عرضه شده و با استقبال خوب منتقدین، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. هرچند این عنوان اکشن ماجراجویی تنها چند روز از انتشارش می‌گذرد، اما گمانه‌زنی‌هایی درباره آغاز یک مجموعه بازی Indiana Jones توسط استودیوی MachineGames به راه افتاده است.

هنوز برای پاسخ قطعی درباره ادامه این سری زود است، اما به نظر می‌رسد Lucasfilm Games به ایده ساخت دنباله‌های بیشتر برای The Great Circle علاقه‌مند باشد. داگلاس رایلی (Douglas Reilly)، مدیر کل Lucasfilm Games، در مصاحبه‌ای بیان کرد که تمرکز آن‌ها بر The Great Circle و کار روی محتوای اضافی آن، یعنی The Order of Giants است اما فضای زیادی برای روایت داستان‌های بیشتر از ایندیانا جونز وجود دارد که او آن‌ها را بسیار جذاب توصیف می‌کند.

رایلی در این مصاحبه گفت:

در حال حاضر، تمرکز ما بر این است که این بازی را به دست مردم برسانیم، روی DLC کار کنیم و آن را تا جای ممکن موفق سازیم. فکر می‌کنم همیشه به دنبال داستان‌های عالی باشیم. خبر خوب این است که فضای زیادی بین فیلم‌ها وجود دارد که می‌توانیم داستان‌های بیشتری از ایندیانا جونز روایت کنیم که بسیار جذاب خواهند بود.

ساخت بازی‌های بیشتر از آی‌پی Indiana Jones توسط MachineGames، تا حد زیادی به میزان فروش The Great Circle بستگی دارد. با این حال، نظر منتقدین و کاربران در مورد این بازی مثبت بوده و امیدواریم تیم توسعه بتواند این مجموعه را ادامه دهد. در حال حاضر، MachineGames روی بسته‌الحاقی The Order of Giants کار می‌کند که اطلاعات زیادی از آن در دسترس نیست، اما طبق اعلام استودیو، این محتوا تجربه‌ای منحصربه‌فرد و داستان‌محور خواهد بود که در دل کمپین اصلی جای می‌گیرد.

عنوان Indiana Jones and the Great Circle هم‌اکنون برای ایکس باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی در دسترس است و نسخه پلی استیشن ۵ آن در بهار سال آینده منتشر خواهد شد.