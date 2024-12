ادای احترام به جیمز ارل جونز در فیلم Mufasa: The Lion King

طبق صحبت‌های کارگردان فیلم Mufasa: The Lion King، این اثر شامل ادای احترامی به جیمز ارل جونز خواهد بود.

جیمز ارل جونز بازیگر افسانه‌ای هالیوود که بیشتر با ایفای نقش شخصیت‌های محبوبی مانند دارث ویدر در فرنچایز Star Wars و موفاسا در انیمیشن The Lion King شناخته می‌شود، مدتی پیش در سن ۹۲ سالگی به خاطر بیماری دیابت نوع ۲، از دنیا رفت. حالا بری جنکینز، کارگردان Mufasa: The Lion King، اعلام کرد که در تیتراژ ابتدایی فیلم ادای احترامی به جیمز ارل جونز خواهد شد، او همچنین درباره این بازیگر گفت:

زمانی که به جیمز ارل جونز فکر می‌کنم، می‌‌دانید من هنگام بزرگ شدن فردی را نداشتم که برای من پدری کند، به این مسئله پی می‌برم که او نه تنها برای من، بلکه برای افراد زیادی نقش یک پدر دلسوز را از طریق هنر خود ایفا کرد. با درگذشت او، احساس کردم که همه ما یک پدر از دست دادیم، پس نمی‌توان مدت زمان فیلم را بدون هیچ ادای احترامی به جیمز ارل جونز سپری کرد. بنابراین، من این ایده را مطرح کردم و استودیو بدون هیچ تردیدی با آن موافقت کرد. ما سعی کردیم ادای احترامی ساده اما واضح و قدرتمند به او داشته باشیم.

بری جنکینز سابقه ساخت آثاری مانند Moonlight، If Beale Street Could Talk و Medicine for Melancholy را در کارنامه خود دارد. مدس میکلسن، آرون پیر، کلوین هریسون جونیور، جان کانی، ست روگن، بیلی ایکنر و دونالد گلاور از صداپیشگان این لایو اکشن مورد انتظار هستند.

فیلم Mufasa: The Lion King برای اکران در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۲۴ (۳۰ آذر ۱۴۰۳) برنامه‌ریزی شده است.

منبع: ComingSoon