The First Berserker: Khazan در مارس ۲۰۲۵ عرضه خواهد شد

به نقل از Dealabs، تاریخ انتشار The First Berserker: Khazan به زودی اعلام می‌شود و بدون شک مراسم The Game Awards پیش رو، بهترین موقعیت برای رونمایی از تاریخ انتشار رسمی بازی خواهد بود. Dealabs تاریخ انتشار بازی The First Berserker: Khazan را ۲۷ مارس ۲۰۲۵ (۷ فروردین ۱۴۰۴) اعلام می‌کند. امکان پیش‌خرید بازی بلافاصله […]