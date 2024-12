تعداد بازیکنان همزمان Indiana Jones and the Great Circle با عرضه جهانی روی استیم به ۱۲ هزار نفر رسید

Indiana Jones and the Great Circle هفته گذشته برای دارندگان نسخه پریمیوم عرضه شد و در ابتدای این هفته، در سطح جهانی در دسترس قرار گرفت. با این حال، تعداد بازیکنان همزمان بازی آنطور که انتظار می‌رفت بالا نیست. هر چند که بر اساس فرنچایزی محبوب ساخته شده و نظر مثبت منتقدان را به خود جلب کرد.

طبق داده‌های SteamDB، در روزی که Indiana Jones and the Great Circle در سطح جهانی منتشر شد، ۱۲۱۳۸ نفر به طور همزمان مشغول تجربه بازی مذکور بودند. تعداد بازیکنان همزمان این اثر از دیگر بازی‌های MachineGames مانند Wolfenstein: The New Colossus (11986 بازیکن) و Wolfenstein: Youngblood (6582 بازیکن) بیشتر است، اما نتوانست از Wolfenstein 2: The New Colossus با ۱۶۱۴۱ بازیکن همزمان پیشی بگیرد.

ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از مخاطب‌ها زودتر از عرضه جهانی به بازی دسترسی داشتند. همچنین امکان تهیه بازی مذکور از طریق گیم پس و فروشگاه ویندوز فراهم شده، بنابراین همه بازیکنان از استیم استفاده نمی‌کنند.

Indiana Jones and the Great Circle اکنون برای ایکس باکس سری ایکس/اس و PC منتشر شده و بهار آینده برای پلی استیشن ۵ در دسترس خواهد بود. نقد و بررسی Indiana Jones and the Great Circle را می‌توانید از این نشانی مطالعه کنید.