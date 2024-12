بازی رایگان گرن توریسمو به مناسبت ۳۰ سالگی پلی‌استیشن منتشر شد؛ تریلر آن را ببینید

سری گرن توریسمو تقریبا ۲۷ سال پیش آغاز شده و تقریبا به اندازه‌ی خود برند پلی‌استیشن قدمت دارد. در طول این سال‌ها، هفت نسخه‌ی اصلی از این بازی منتشر شده که حداقل یکی از آن‌ها برای هر نسل از کنسول‌های سونی عرضه شده‌اند. همچنین یک نسخه‌ از این سری بازی در سال ۲۰۰۹ برای کنسول پلی‌استیشن پرتابل و پنج بازی فرعی دیگر نیز ارائه شده است. جدیدترین نسخه‌ی این سری یعنی گرن توریسمو ۷ به صورت انحصاری برای پلی‌استیشن ۴ و ۵ در مارس ۲۰۲۲ منتشر شد که شامل بیش از ۴۰۰ ماشین و ۳۴ مسیر مسابقه‌ای بود و توانست با ارائه‌ی یک گیم‌پلی جذاب، موفقیت زیادی دست پیدا کند.

برخلاف بازی گرن توریسمو ۷، این بازی جدید با نام My First Gran Turismo از نظر تعداد خودروهای قابل رانندگی بسیار ساده‌تر و محدودتر طراحی شده که منطقی است زیرا این بازی عملا مانند یک دمو از نسخه‌ی هفتم مجموعه است که از همان موتور بازی‌سازی استفاده می‌کند. این نسخه شامل ۱۸ خودروی مختلف از سری گرن توریسمو است که حس و حال بازی‌های قدیمی این مجموعه را بازسازی کرده و با ظاهری مدرن ارائه می‌دهد.

در تریلر شاهد چند خودروی جذاب و بخش‌هایی از گیم‌پلی بازی هستیم. در ابتدای بازی، تنها تعداد محدودی خودرو در دسترس خواهند بود و بازیکنان می‌توانند سایر خودروها را از طریق یک سیستم پیشرفت در بازی باز کنند. این بازی همچنین شامل مسابقات زمانی و سه رویداد خاص در پیست‌های کلاسیک گرن توریسمو است. طرفداران قدیمی این سری نیز می‌توانند از بازدید مجدد مکان‌های نوستالژیک مانند Kyoto Driving Park ،Deep Forest Raceway و Trial Mountain Circuit، لذت ببرند.

بازی My First Gran Turismo برای هر دو کنسول پلی‌استیشن ۴ و ۵ عرضه می‌شود. با توجه به موفقیت بازی گرن توریسمو ۷ روی پلی‌استیشن وی‌آر ۲ (PS VR2)، بازیکنان می‌توانند از تجربه‌ی واقعیت مجازی My First Gran Turismo نیز بهره ببرند. می‌توانید در ادامه تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.

