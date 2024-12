۲۴ بازی جنگ جهانی دوم برتر تاریخ بازی‌های ویدئویی

پلتفرم: پلی‌استیشن ۳، پلی‌استیشن ۳، ایکس باکس، گیم کیوب

۱. Medal of Honor: Frontline

سری Medal of Honor در اوج محبوبیت بازی‌های جنگ جهانی دوم با انتشار بازی Medal of Honor: Frontline به جایگاه قهرمانی دست‌یافت. ما تا حد زیادی اطمینان داریم که شما دقیقاً می‌دانید کجا بودید و چند سال داشتید وقتی اولین‌بار مأموریت D-Day فوق‌العاده واقعی این بازی را تجربه کردید. تمامی بخش داستانی این بازی به‌خوبی مأموریت اول آن است. خوشبختانه تنوع یکی از موضوعات اصلی مورد تمرکز قرار گرفته است و مأموریت‌ها دارای عناصر مختلفی مثل نفوذ، جاسوسی، نجات و شناسایی هستند. به تمام این موارد ساندترک تکان‌دهنده و جلوه‌های بصری دیدنی را اضافه کنید و به یکی از بهترین بازی‌های جنگ جهانی دوم شوتر شخص اولی که تابه‌حال ساخته شده دست پیدا می‌کنید.

۲. Call of Duty: World at War

پلتفرم: پلی‌استیشن ۳، ایکس باکس ۳۶۰، وی، رایانه شخصی (استیم)

پیش از آنکه محبوب‌ترین شوتر اول‌شخص نظامی در جهان موضوعات مدرن و آینده‌گرایی جنگاوری را به نمایش بکشد، این سری بر روی بزرگ‌ترین درگیری‌هایی که بسیاری از مراتب جنگ جهانی دوم را شکل می‌دادند تمرکز داشت. به نظر ما، بازی کال آف دیوتی که شایستگی قرارگیری در این لیست را دارد بازی World at War است. با استفاده از موتوری که به تبدیل‌شدن Call of Duty 4: Modern Warfare به یک بازی کلاسیک محبوب کمک کرد، World at War با ترکیب گان پلی سریع و روان را با داستان هیجان‌انگیزی که بخش اعظم آن در جبهه شرقی و اقیانوس آرام جنگ جهانی دوم رخ‌داده، حالت‌های سنتی چندنفره و معرفی بخش Zombies به محصولی فوق‌العاده تبدیل شد.

۳. Battlefield V

پلتفرم: پلی‌استیشن ۴، ایکس باکس وان، رایانه شخصی (استیم، فروشگاه اپیک گیمز، ای اِی پلی)

Battlefield V با تبدیل بخش Operations بتلفیلد ۱ به Grand Operations کار فوق‌العاده در بهبود این بخش انجام داد و بازیکنان را به نبردهایی چندمرحله‌ای وارد کرد که شبیه کمپین‌های واقعی جنگ جهانی دوم بودند. از طرف دیگر بخش بتل‌رویال Firestorm نیز وجود دارد که ۶۴ بازیکن را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد تا برای بقا با هم رقابت کرده و از وسیله‌های نقلیه جنگی مختلف استفاده کنند تا به پیروزی دست یابند. نبردهای حماسی Battlefield V با گرافیکی بسیار چشم‌نواز ساخته شده‌اند و ما اطمینان داریم که این بازی حداقل یک‌بار باعث شده با حیرت‌زدگی به صفحه‌نمایشتان زل بزنید و از انفجارها و تیراندازی‌های در حال وقوع در میدان‌های نبرد وسیع بازی لذت ببرید.

۴. Company of Heroes 2

پلتفرم: رایانه شخصی (استیم)

یکی از ژانرهای بازی‌های ویدئویی که عناوین جنگ جهانی دوم فراوانی برای آن ساخته می‌شود ژانر استراتژی نوبتی و هم‌زمان است. کافی است به نام Company of Heroes اشاره کنید و اکثر هواداران این ژانر مکانیک‌های گیم‌پلی استراتژی هم‌زمان استادانهٔ آن را تحسین خواهند کرد. Company of Heroes 2 به‌خاطر تعدادی از خصوصیات تحسین‌برانگیز در لیست بهترین بازی‌های جنگ جهانی دوم قرار می‌گیرد. در میان این خصوصیات می‌شود به میزان فراوان واحدهای جدیدی که می‌شود به نبرد آورد، سیستمی که شبیه‌ساز میزان دید نیروها در طی رویدادهای نبرد حقیقی است، نقشه و شرایط هوایی که بر روی نیروها تأثیر می‌گذارند و بسته‌های الحاقی زیادی که بخش چندنفرهٔ بازی را تقویت کردند، اشاره کرد.

۵. Hidden & Dangerous 2: Courage Under Fire

پلتفرم: رایانه شخصی: (استیم، GOG.com)

بازی Hidden & Dangerous 2: Courage Under Fire نه‌تنها بر روی گان پلی اول‌شخص متکی است بلکه به بازیکنان این امکان را می‌دهد تا شاهد از سر راه برداشته‌شدن دشمنان توسط سربازشان از زاویهٔ دید سوم‌شخص باشند. این شوتر تاکتیکی به لطف تمرکز بر روی هدایت گروهی از سربازان متفقین پشت خطوط دشمن برای انجام مأموریت مخفی تجربه‌ای به‌یادماندنی و رضایت‌بخش است. میدان‌های نبرد فوق‌العادهٔ گیرای بازی همیشه به لحظات مهمی منتهی می‌شود که شما و سربازانتان به شکلی مخفیانه دشمنان را می‌کشید، هواپیماهای جنگی را ساقط کرده و کمپ‌های دشمنان را با مواد منفجره پاک‌سازی می‌کنید.

۶. Enlisted

پلتفرم: پلی‌استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس، ایکس باکس وان، رایانه شخصی (استیم)

Enlisted یک شوتر اول‌شخص MMO است که نبردهای جنگ جهانی دوم در ابعادی بسیار وسیع در آن رخ می‌دهند و هر بازیکن به گروهی از سربازان دسترسی دارد که می‌تواند آنها را آموزش داده و مجهز کند. علاوه بر این در بازی امکان استفاده از وسایل نقلیه زرهی و هوایی وجود دارد. شش کمپین اصلی در Enlisted قرار دارد که شامل نبرد بین ایالات متحده آمریکا و ژاپن می‌شود و شما را برای ورود به بخش‌های دیگر بازی مثل Invasion، Confrontation و Armored Train Escort آماده می‌کند.

۷. Hell Let Loose

پلتفرم: پلی‌استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس، رایانه شخصی (استیم)

بازی Hell Let Loose ساختار گیم‌پلی و بخش چندنفره رقابتی مشابه همان بازی Enlisted دارد. در این بازی شوتر اول‌شخص صدها بازیکن به‌تنهایی باید در نبردهای پنجاه نفر در برابر پنجاه نفر با هم رقابت کنند. هرکس می‌تواند یکی از ۱۴ نقش موجود را برای شخصیت خود انتخاب کند و تمام تلاشش را کند تا در جبهه پیروز تعدادی از نبردهای حماسی جنگ جهانی دوم قرار بگیرد.

۸. Brothers in Arms: Road to Hill 30

پلتفرم: پلی‌استیشن ۲، ایکس باکس، رایانه شخصی (استیم، GOG.com)

پیش از اینکه Gearbox Software منابع بازی‌سازی خودش را صرف خلق یکی از بهترین لوتر شوترهایی که عرصه بازی‌های ویدئویی به خود دیده است بکند، یک فرنچایز شوتر اول‌شخص تاکتیکی به نام Brothers in Arm را ساخت. بهترین راه آشنایی با این آی پی تجربهٔ اولین عنوان فرنچایز به نام Brothers in Arms: Road to Hill 30 است. ساخته شده بر اساس یک داستان واقعی، بازیکنان کنترل گروهبان مت بیکر و جوخه‌اش را برعهده می‌گیرند و در نبردهای جنگ جهانی دوم در فرانسه با دشمن درگیر می‌شوند. این شوتر اول‌شخص تاریخی دارای دو نوع حالت جوخهٔ Fire Team و Assault Team است که تاکتیک‌های تیمی آن را تقویت می‌کنند و شروع قدرتمندی را برای فرنچایز به ارمغان می‌آورند.

۹. Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad with Rising Storm

پلتفرم: رایانه شخصی (استیم)

درست مثل Gearbox Software، استودیوی Tripwire Interactive نیز دستی بر آتش ساخت سری از بازی‌های اول‌شخص شوتر با موضوع جنگ جهانی دوم داشت پیش از اینکه با آی پی شاخص خود، Killing Floor به شهرت برسد. آنچه که به‌عنوان یک ماد برای Unreal Tournament 2003/2004 شروع شد به‌سرعت تبدیل به بازی رسمی با نام Red Orchestra: Ostfront 41-45 شد. پیشنهاد ما این است که تجربهٔ خود را با Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad with Rising Storm شروع کنید که بر روی بخش چندنفره رقابتی تمرکز دارد. Territory Control دارای نوعی درگیری‌های چند نقشه‌ای است که یادآور نبردهای واقعی نظامی‌ای است که شکل‌دهندهٔ جنگ جهانی دوم بودند.

۱۰. War Thunder

پلتفرم: پلی‌استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس، پلی‌استیشن ۴، ایکس باکس وان، رایانه شخصی (استیم) iOS، اندروید

War Thunder به‌عنوان بازی اصلی ترکیب‌کنندهٔ نیروهای نظامی است که از وسایل نقلیه هوایی، زمینی و آبی استفاده می‌کنند و وارد نبردهای انفجاری می‌شوند. الهام‌پذیری‌های بازی از رویدادهای حقیقی برای علاقه‌مندان به تاریخ جالب خواهد بود و گیم‌پلی آن بازیکنان را بی شک مجذوب خود خواهد کرد. با سه حالت متفاوت برای بازی Arcade، Realistic و Simulator شما می‌توانید نبردهای War Thunder را در گوشه‌وکنار جهان به رضایت‌بخش‌ترین شکل ممکن تجربه کنید.

۱۱. World of Tanks

پلتفرم: پلی‌استیشن ۴، ایکس باکس وان، رایانه شخصی (استیم) iOS، اندروید

جای تعجب ندارد که بازی‌ای که در جهان نبرد تانک‌ها قرار دارد در لیست برترین بازی‌های جنگ جهانی دوم قرار بگیرد. World of Tanks از سال ۲۰۱۰ تابه‌حال با موفقیت چشمگیری روبه‌رو بوده است و به دلیل طیف وسیع تانک‌های قابل انتخاب بر اساس همتایان دنیای واقعی اش ابعاد آن به شکل قابل‌توجهی توسعه یافته است. جنگ افروزی‌های بازیکن در برابر بازیکن جذاب‌ترین نقطهٔ قوت این بازی است و وقتی وارد این عرصه می‌شوید کنار کشیدن از نبردهای تیم محور بازی کار دشواری خواهد بود.

۱۲. World of Warships

پلتفرم: پلی‌استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس، پلی‌استیشن ۴، ایکس باکس وان، رایانه شخصی (استیم) اندروید، iOS

نبردهای دریایی شگفت‌انگیز هسته مرکزی تمامی رویدادهای اکشنی هستند که در بازی World of Warships رخ می‌دهند. این بازی دارای بخش‌هایی متفاوتی است که هواداران سبک‌های رقابتی و تیمی را راضی می‌کند. اگر مایلید پذیرای سرعت پایین‌تر و رویکرد تاکتیکی‌تر نبردهای دریایی باشید از تجربهٔ این بازی لذت خواهید برد. از حالت‌های موجود در بازی می‌شود به نبردهای استاندارد، بخش Domination، بخش Arms Race و بخش Epicenter اشاره کرد.

۱۳. World of Warplanes

پلتفرم: رایانه شخصی (استیم، Epic Games Store)

این بازی یکی دیگر از عناوینی است که به هواداران ژانر MMO و هواداران هواپیماهای جنگی تاریخی جنگ جهانی دوم تجربه‌ای ارزشمند را ارائه می‌کند. World of Warplanes دارای سی صد هواپیمای جنگی است که به چند گروه تقسیم شده‌اند: جنگنده‌ها، جنگنده‌های چندمنظوره، جنگنده‌های سنگین، هواگردهای تهاجمی و بمب‌افکن‌ها. هواپیماهای نظامی و آزمایشی نظامی از آلمان، اتحاد جماهیر شوروی، ایالت متحده آمریکا، ژاپن، بریتانیا، فرانسه و چین همگی به بازی World of Warships کمک می‌کنند تجربه‌ای واقعی و تاریخی را به بازیکنان تقدیم کند.

۱۴. Silent Hunter III

پلتفرم: رایانه شخصی (استیم، Epic Games Store)

این مورد شاید برای گیمرهای جوان‌تری کمی شوکه‌کننده باشد اما یوبیسافت سری از بازی‌های شبیه‌ساز زیردریایی جنگ جهانی دوم داشت که Silent Hunter نام داشتند. بهترین این بازی‌ها، سومین بازی در سری اصلی به نام Silent Hunter III است که بازیکنان را در کنترل او – بوت‌های آلمانی در طی نبرد آتلانتیک قرار می‌دهد. حس تنش برانگیزی که با هر بار هدف‌گیری نیروهای دشمن و زدن صدمه جدی به آنها تجربه می‌کنید در این بازی رقیب ندارد.

۱۵. Steel Division 2

پلتفرم: رایانه شخصی (استیم، GOG.com)

با این عنوان، وقتش رسیده که باری دیگر به قلمروی بازی‌های جنگ جهانی دوم در سبک استراتژی هم‌زمان باز گردیم. بازی Steel Division 2 تمامی نقاط قوت بازی پیش از خود را از آن وام‌گرفته و هر یک از آنها را به بهترین شکل ممکن تقویت می‌کند. عملیات باگراتیون که در آن ارتش سرخ شوروی با ارتش نازی در بلاروس، اوکراین و لهستان درگیر می‌شود به بازیکنان اجازه می‌دهد در نبردهای عظیم زمینی و هوایی را با استفاده از ششصد واحد از نظر تاریخی دقیق مشارکت کند. نقطه قوت اصلی بازی بی شک نبردهای چندنفره آنلاین ده نفر در برابر ده نفر و بخش تیمی آن است.

۱۶. Call of War: World War 2

پلتفرم: رایانه شخصی (استیم)، iOS

شاید با خودتان فکر کردید که Call of Duty: WWII در لیست بهترین بازی‌های جنگ جهانی دوم جای خواهد گرفت اما با تصمیم گرفتیم بازی دیگری که عنوان مشابهی با این بازی دارد را در لیستمان جای دهیم. بازی Call of War: World War 2 بهترین بازی برای فرماندهان پشت‌میزنشین است زیرا شما را در برابر ده‌ها بازیکن دیگر قرار می‌دهد تا بتوانید به همراه کشور منتخب خود به پیروزی تمام‌عیار دست پیدا کنید. این بازی MMO استراتژیک از بازیکنان می‌خواهد مناطق مختلف را فتح کنند، اتحادهای مهم شکل دهند و نیروهای نظامی خود را تقویت کنند و در موقعیت‌های استراتژیک هم‌زمان به ثروت قابل‌توجهی دست پیدا کنند.

۱۷. Commandos 2: Men of Courage

پلتفرم: پلی‌استیشن ۴، ایکس باکس وان، نینتندو سوئیچ، پلی‌استیشن ۲، ایکس باکس، رایانه شخصی (استیم، GOG.com)

سری Commandos همواره به‌خاطر ارائه گیم‌پلی مخفیانه محور در ترکیب با تاکتیک‌های منسجم هم‌زمان مورد تحسین قرار گرفته است. قدرتمندترین عنوان در این سری به نظر ما بازی Commandos 2: Men of Courage است که دارای عناصر گیم‌پلی اشاره شده است و بازیکنان را به تأسیسات زیردریایی واقع در اروپای شمالی، مقر فرماندهی ارتش ژاپن و لوکیشن‌های جالب دیگر می‌فرستند. وسایل نقلیه و سلاح‌های واقعی جنگ جهانی دوم و یک بخش چندنفره/تیمی همگی دست‌به‌دست هم داده تا بازی Commandos 2 را به یکی از بهترین بازی‌های جنگ جهانی دوم تبدیل کنند.

۱۸. Order of Battle: World War II

پلتفرم: رایانه شخصی (استیم، GOG.com)

Order of Battle: World War II یک بازی رایگان استراتژی دیگر است که ساعت‌های اکشن نظامی به هواداران بازی‌های رومیزی جنگی ارائه می‌کند. این بازی به‌صورت نوبتی و هکس محور است و لوپ گیم‌پلی فوق‌العاده اعتیادآوری دارد و می‌توان آن را وارث معنوی Panzer General قلمداد کرد. بر روی کمپین‌های تک‌نفره و چندنفره در این بازی تأکید شده است زیرا بازیکنان با به‌کارگیری انواع واحدها، متخصصان هر جبهه و فرماندهان منحصربه‌فرد برای به پیروزی رسیدن در مأموریت‌هایی که در جبهه اقیانوس آرام جنگ جهانی دوم رخ می‌دهد به نتایج پویایی دست پیدا خواهند کرد.

۱۹. IL-2 Sturmovik: 1946

پلتفرم: رایانه شخصی (استیم، GOG.com، Epic Games Store)

در اینجا با یکی دیگر از بازی‌های جنگ جهانی دوم منتشر شده توسط یوبیسافت روبه‌رو می‌شویم که بعضی از شما ممکن است آن را به‌خاطر داشته باشید خصوصاً اگر در میانه‌های دهه دو هزار میلادی بیش از هر زمان دیگری سرگرم تجربهٔ بازی‌های ویدئویی بودید. IL-2 Sturmovik: 1946 مسیر شبیه‌ساز پرواز را برای نبردهای اکشن محورش پیش می‌گیرد. بازیکنان با بمب‌افکن‌ها و هواپیماهای جنگی واقعی در مناطقی مثل کی‌یف، منچوری، برمه و… به مبارزه بپردازند. کمپین هی بازی بر اساس رویدادهای واقعی جنگ جهانی دوم و رویدادهای تاریخی غیرواقعی ساخته شده‌اند که تنوع قابل‌قبولی را به نبردهای هوایی می‌دهند.

۲۰. Panzer Corps 2

پلتفرم: رایانه شخصی (استیم، GOG.com، Epic Games Store)

فرنچایز Panzer Corps عملکرد تحسین برانگیزی در ساخت و انتشار عناوین قابل‌قبول داشته است. در این لیست ما تصمیم گرفتیم دومین بازی منتشر شده در سری اصلی را منتخب کنیم. در این بازی جنگی استراتژیک بازیکنان از زاویه دید تمامی قدرت‌های اصلی که در جبهه اروپایی جنگ دخالت داشتند بازی را خواهند کرد. با در اختیار داشتن ۱۰۰۰ واحد منحصربه‌فرد، به زیر کشیدن رقیبان را می‌شود از طریق چالش‌های کمپین تک نفره، مبارزات تیمی با جبهه‌های کنترل شده توسط هوش مصنوعی و رویدادهای چندنفره به انجام رساند.

۲۱. Post Scriptum

پلتفرم: رایانه شخصی (استیم)

علاقه‌مندان به جنگ جهانی دوم به‌احتمال زیاد مطالب زیادی را مطالعه کرده و مستندات فراوانی را دربارهٔ نبرد فرانسه، عملیات اورلرد، عملیات مارکت گاردن و نبرد آردن تماشا کرده‌اند. بازی Post Scriptum به بازیکنان اجازه می‌دهد این نبردهای مهم را در قالب یک شوتر اول‌شخص تاکتیکی شبیه‌سازی کنند. بازیکنان امکان آن را دارند که بر روی شاخه‌های مختلف نظامی که در جنگ جهانی دوم مبارزه کردند اتکا کنند. این شاخه‌ها شامل ارتش ایالات متحده آمریکا، ارتش بریتانیا، ارتش فرانسه و ورماخت آلمان می‌شود.

۲۲. Hearts of Iron IV

پلتفرم: رایانه شخصی (استیم)

سری Hearts of Iron فعالیت خود را در سال ۲۰۰۲ شروع کرد. سال‌ها بعد در سال ۲۰۱۶ میلادی، آخرین عنوان در سری منتشر شد که با تحسین منتقدان و هواداران همراه شد. بازی Hearts of Iron IV یک عنوان فوق‌العادهٔ استراتژی نظامی است که بازیکنان می‌توانند رهبری هر کشوری که در جنگ جهانی دوم دخالت داشت را برعهده بگیرند. عوامل زیادی در به موفقیت رسیدن در برابر کشورهای رقیب در این بازی دخالت دارند. شما باید حواستان به نبردهای بزرگ جمع باشد، بر روی سلاح‌های موجود و دیگر زوایای تاثیرگذار در روند جنگ تحقیقات کامل کنید، به بخش‌های تخصصی نظامی تان مأموریت های خطرناک دهید و …. امکان تجربهٔ بازی به‌صورت رقابتی یا تیمی با ۳۱ بازیکن دیگر بازی Hearts of Iron IV را به گزینه‌ای جذاب برای بازیکنانی که به دنبال بهترین بازی‌های جنگ جهانی دوم هستند تبدیل می‌کند.

۲۳. Attentat 1942

پلتفرم: نینتندو سوئیچ، رایانه شخصی (استیم)، اندروید، iOS

سبک رتروی تعدادی از بازی‌های کلیک و اشاره ماجراجویی/پازل کلاسیک دهه نود میلادی به‌خاطر آثار منتشر شده توسط Telltale Games جان دوباره‌ای گرفته‌اند. دیگر استودیوهای سازنده نیز متوجه بازگشت این سبک از گیم‌پلی به عرصه بازی‌های ویدئویی شدند که ثمرهٔ آن عناوین الهام پذیرفته‌ای مثل ‘Attentat 1942’ بود. بازی Attentat 1942 بر روی خط داستانی از نظر تاریخی دقیقی تمرکز دارد که در آن بازیکنان باید سر از نقش Jindřich Jelínek و اعمال خشونت‌بارش به‌عنوان عضوی از رژیم نازی سر دربیاورند. در جایگاه نوهٔ او، شما با گذشتهٔ خانواده خود روبه‌رو شده و با تضادهای اخلاقی دست‌وپنجه نرم خواهید کرد.

۲۴. Through the Darkest of Times

پلتفرم: پلی‌استیشن ۴، ایکس باکس وان، نینتندو سوئیچ، رایانه شخصی (استیم)، اندروید، iOS

به‌منظور به نمایش کشیدن هرچه بهتر ترس و تردیدی که افراد شاهد به‌قدرت‌رسیدن آدولف هیتلر در سال ۱۹۳۳ بودند درگیرش بودند، Through the Darkest of Times یک بازی با ساختار استراتژی ارائه می‌کند که دنبال کننده گروه مقاومتی در این بازهٔ تاریک از تاریخ است. در طول چهار فصل که در اواخر جنگ جهانی دوم به پایان می‌رسد، بازیکنان به گروهشان کمک می‌کنند علیه رژیم نازی از طریق جاسوسی، جمع آوری اطلاعات و جذب نیرو مبارزه کنند. کشش احساسی این بازی در بازگویی رویدادهای تاریخی واقعی به اندازه‌ای هست که شما را تا آخرین لحظه مجذوب خود نگه دارد.

منبع: one37pm

منبع متن: digikala