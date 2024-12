پوسترهای جدید فیلم Sonic the Hedgehog 3 منتشر شد

پوسترهای جدید فیلم Sonic the Hedgehog 3 به چند فیلم محبوب کلاسیک از جمله National Lampoon’s Christmas Vacation و Love Actually و Home Alone اشاره دارند.

فیلم Sonic the Hedgehog 3 که قرار است در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۲۴ (۳۰ آذر) منتشر شود با انتشار پوستر های جدیدش هیجان خاصی را ایجاد کرده است. این پوسترها که در پلتفرم‌هایی مانند X به اشتراک گذاشته شده‌اند به فیلم‌های نمادینی همچون National Lampoon’s Christmas Vacation و Love Actually و Home Alone اشاره دارند. یکی از پوسترها جیم کری را در حال بازسازی صحنه‌ای معروف از فیلم Christmas Vacation نشان می‌دهد، در حالی که پوستر دیگری به کمدی رومانتیک Love Actually اشاره دارد. یک پوستر دیگر برای شوخی شخصیت‌های جیم کری، دکتر روباتنیک و پدربزرگ او جرالد را به عنوان “Wet Bandits” از فیلم Home Alone بازسازی کرده است.