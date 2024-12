تماشا کنید: بخشی از تریلر Mafia: The Old Country لیک شد؛ عرضه در تابستان ۲۰۲۵

تریلر بازی Mafia: The Old Country که در فضای مجازی لیک شده، از عرضه این عنوان در تابستان ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) خبر می‌دهد. کاربری با نام مستعار DJari2020 در توییتر، کلیپی از Mafia: The Old Country که تیزری تبلیغاتی و قطعه‌ای از یک تریلر کامل است را به اشتراک گذاشت. در ادامه، این تریلر کوتاه را […]