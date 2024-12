ستاره سریال game of thrones به دنباله فیلم مارک والبرگ پیوست

یک ستاره جدید از سریال Game of Thrones به دنباله فیلم اکشن کمدی مارک والبرگ برای Apple TV+، با نمره ۲۷ درصد در سایت Rotten Tomatoes، پیوسته است.

درست مانند بسیاری از ستاره‌های تلویزیونی بزرگ، والبرگ نیز در سال‌های اخیر برای پلتفرم‌های استریمینگ فعالیت‌های گسترده داشته است. جدیدترین پروژه استریم شده او فیلم نتفلیکسی The Union بود. هلی بری با والبرگ در این فیلم هیجانی رمانتیک جاسوسی هم‌بازی شد. البته این عنوان تنها اثری نیست که والبرگ در سال‌های اخیر برای پلتفرم‌های استریمینگ ساخته است. ما در سال ۲۰۲۰ شاهد انتشار فیلم اکشن کمدی Spenser Confidential بودیم. سال ۲۰۲۱ قرار بود عنوان علمی تخیلی Infinite را برای طرفداران والبرگ به ارمغان بیاورد. متاسفانه، به خاطر انتقادات منفی و تاخیرهای COVID، این اثر روی پلتفرم استریمینگ Paramount+ منتشر شد. والبرگ در سال ۲۰۲۲ برای فیلم Uncharted و Father Stu ایفای نقش کرد. عنوان The Family Plan برای سرویس استریمینگ Apple TV+ عرضه شد و توانست به جایگاه اول دست پیدا کند. اینطور که به نظر می‌رسد، کیت هرینگتون به فیلم The Family Plan 2 پیوسته است و در این اثر ایفای نقش خواهد کرد.

منبع: Screenrant