از Thick as Thieves، بازی جدید خالق Deux Ex و Thief، رونمایی شد

استودیوی OtherSide Entertainment که توسط کارگردان‌های Deus Ex و Thief تاسیس شده است، طی مراسم TGA 2024 از بازی خود با نام Thick as Thieves رونمایی کرد. در ادامه تریلر بازی را مشاهده می‌کنید: Thick as Thieves یک بازی مخفی‌کاری چند نفره است و در سال ۲۰۲۶ برای ایکس باکس سری ایکس/اس، پلی استیشن ۵ […]