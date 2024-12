از بازی Onimusha: Way of Sword رونمایی شد؛ عرضه در سال ۲۰۲۶

شرکت Capcom در جریان مراسم The Game Awards 2024 از نسخۀ جدید سری کلاسیک و افسانه‌ای Onimusha تحت نام Way of Sword رونمایی کرد. در ادامه تریلر منتشر شده را مشاهده می‌کنید: بازی Onimusha: Way of Sword در سال ۲۰۲۶ برای Xbox Series X/S ،PC و PS5 عرضه خواهد شد.

از بازی Onimusha: Way of Sword رونمایی شد؛ عرضه در سال ۲۰۲۶ محمد حسین کریمی ۰۶:۱۵ ۱۴۰۳/۰۹/۲۳

