تاریخ انتشار The First Berserker: Khazan به طور رسمی اعلام شد

همانطور که اخیراً اشاره شده بود، The First Berserker: Khazan در مارس ۲۰۲۵ برای کنسول‌های نسل نهمی و PC منتشر می‌شود. حالا Nexon طی رویداد TGA 2024 به طور رسمی از تاریخ انتشار بازی رونمایی کرده است. در ادامه تریلر جدید بازی The First Berserker: Khazan را مشاهده می‌کنید: The First Berserker: Khazan در ۲۷ […]