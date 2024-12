از Stage Fright، بازی جدید سازندگان Overcooked رونمایی شد

استودیوی Ghost Town Games که با بازی Overcooked شناخته می‌شود، طی مراسم The Game Awards 2024 از Stage Fright رونمایی کرد. تریلر این بازی را در ادامه می‌توانید تماشا کنید: بازی Stage Fright تنها به صورت دونفره قابل تجربه خواهد بود و توسط Hello Games، سازنده No Man’s Sky منتشر می‌شود.