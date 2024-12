ویدیو: از نسخه PC بازی The Last of Us Part 2 Remastered رونمایی شد

در ادامه رونمایی‌‌ها و معرفی‌های مراسم The Game Awards، استودیوی Naughty dog تاریخ انتشار نسخه رایانه شخصی The Last of Us: Part 2 Remastered را اعلام کرد. در ادامه، تریلر رونمایی از این پورت را مشاهده می‌کنید: The Last of Us: Part II Remastered در تاریخ ۴ آوریل ۲۰۲۵ (۱۵ فروردین ۱۴۰۴)، همراه با برخی […]