با انتشار تریلری از بازی Mafia: The Old Country رونمایی شد

در جریان مراسم The Game Awards 2024، استودیوی Hangar 13 و شرکت 2K Games با انتشار تریلری از بازی Mafia: The Old Country رونمایی کردند. تریلر منتشر شده را در ادامه مشاهده می‌کنید: بازی Mafia: The Old Country در تابستان ۲۰۲۵ برای PS5 ،Xbox Series X/S و PC عرضه خواهد شد.