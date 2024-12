از بازی موبایلی Game of Thrones: Kingsroad رونمایی شد

در جریان مراسم The Game Awards 2024 با انتشار تریلری از بازی موبایلی Game of Thrones: Kingsroad رونمایی شد. وقایع Game of Thrones: Kingsroad در طول فصل سوم سریال و پس از عروسی سرخ رخ می‌دهد. شما در نقش حرامزاده‌ای از خاندان شمالی Tyre قرار می‌گیرید که در پی یک خیانت غیرقابل تصور به خانه […]