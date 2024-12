تریلر جدیدی از بازی شوتر چندنفره Den of Wolves منتشر شد

استودیوی 10Chambers، سازنده عنوان GTFO، در جریان مراسم The Game Awards 2024 تریلر جدیدی از بازی شوتر چندنفره Den of Wolves را منتشر کرد. Den of Wolves برای رایانه‌های شخصی در دست توسعه است، اما فعلاً تاریخ انتشار مشخصی ندارد. همچنین تایید شده است که این بازی در هر تاریخی عرضه شود، ابتدا به صورت […]