نامزدهای جوایز فیلم منتخب منتقدین اعلام شدند

انجمن فیلم منتخب منتقدین نامزدهای فیلم جوایز منتخب منتقدین ۲۰۲۵ را اعلام کرده است.

فیلم‌های Conclave و Wicked پیشتازان این نامزدها با ۱۱ نامزدی هستند. فیلم‌های Dune: Part 2 و Emilia Pérez هر کدام ۱۰ نامزدی کسب کرده و Brutalist با ۹ نامزدی و Anora و The Substance با ۷ نامزدی دیگر فیلم‌های موفق امسال هستند.

تمامی این ۷ فیلم نامزد بهترین فیلم شده‌اند. این انجمن هفته گذشته نامزدهای سریال را اعلام کرد که سریال شوگان با شش نامزدی در صدر قرار داشت.برندگان فیلم و سریال سی‌امین جوایز انتخاب منتقدین به میزبانی چلسی هندلر ۱۲ ژانویه اعلام می‌شوند.

شما عزیزان می‌توانید لیست کامل نامزدها را در ادامه مشاهده کنید.

بهترین فیلم

A Complete Unknown

Anora

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

The Substance

Wicked

بهترین بازیگر مرد

آدرین برادی – The Brutalist

تیموتی شالامی – A Complete Unknown

دنیل کریگ – Queer

کولمن دامینگو – Sing Sing

رالف فاینز – Conclave

هیو گرنت – Heretic

بهترین بازیگر زن

سینتیا اریوو – Wicked

کارلا سوفیا گاسکون – Emilia Pérez

ماریان ژان بتیست – Hard Truths

آنجلینا جولی – Maria

مایکی مدیسون – Anora

دمی مور – The Substance

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

یورا بوریسوف – Anora

کیرن کالکین – A Real Pain

کلارنس مکلین – Sing Sing

ادوارد نورتون – A Complete Unknown

گای پیرس – The Brutalist

دنزل واشینگتون – Gladiator II

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

دنیل ددوایلر – The Piano Lesson

آنیوان دنیس تایلور – Nickel Boys

آریانا گرانده – Wicked

مارگارت کوالی – The Substance

ایزابلا روسلینی – Conclave

زویی سالدانا – Emilia Pérez

بهترین بازیگر جوان

آلیلا بروان – Furiosa: A Mad Max Saga

الیوت هفرنان – Blitz

میسی استلا – My Old Ass

آیزاک وان – Didi

آلیشا ویر – Abigail

زویی زگلر – Janet Planet

بهترین بازیگری

Anora

Conclave

Emilia Pérez

Saturday Night

Sing Sing

Wicked

بهترین کارگردانی

ژاک اودیار – Emilia Pérez

شان بیکر – Anora

ادوارد برگر – Conclave

بردی کوربت – The Brutalist

جان ام‌. چو – Wicked

کورالی فارژا – The Substance

رامل راس – Nickel Boys

دنی ویلنوو – Dune: Part Two

بهترین فیلم‌نامه اوریجینال

شان بیکر – Anora

موریتز بندر، تیم فلبوم، الکس دیوید – September 5

بردی کوربت، مونا فستولد – The Brutalist

جس ایزنبرگ – A Real Pain

کورالی فارژا – The Substance

جاستین کریتز – Challengers

بهترین فیلم‌نامه اقتباسی

ژاک اودیار – Emilia Pérez

وینی هولزمن، دانا فاکس – Wicked

گرگ کودار، کلینت بنتلی – Sing Sing

رامل راس و جاسلین بارنز – Nickel Boys

پیار استران – Conclave

دنی ویلنوو، جان اسپاتس – Dune: Part Two

بهترین فیلم‌برداری

Nosferatu

Wicked

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nickel Boys

بهترین طراحی تولید

The Brutalist

Wicked

Conclave

Nosferatu

Gladiator II

Dune: Part Two

بهترین تدوین

Anora

Challengers

Conclave

The Brutalist

Dune: Part Two

September 5

بهترین طراحی لباس

Conclave

Nosferatu

Maria

Wicked

Dune: Part Two

Gladiator II

بهترین گریم

Beetlejuice Beetlejuice

Dune: Part Two

The Substance

Wicked

Nosferatu

A Different Man

بهترین جلوه‌های ویژه

Gladiator II

Wicked

Dune: Part Two

Better Man

بهترین انیمیشن

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

بهترین کمدی

A Real Pain

Deadpool & Wolverine

Hit Man

My Old Ass

Saturday Night

Thelma

بهترین فیلم زبان خارجی

All We Imagine as Light

Emilia Pérez

Flow

I’m Still Here

Kneecap

The Seed of the Sacred Fig

بهترین آهنگ

Compress / Repress – Challengers‌

Beautiful That Way – The Last Showgirl

El Mal – Emilia Pérez

Harper and Will Go West – Will & Harper

Kiss the Sky – The Wild Robot

Mi Camino – Emilia Pérez

بهترین موسیقی متن

Conclave

The Brutalist

The Wild Robot

Emilia Pérez

Challengers

Dune: Part Two

منبع: هالیوود ریپورتر