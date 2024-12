رپر مشهور اسنوپ داگ به جمع بازیگران فیلم جدید لوک بسون یعنی فیلم سینمایی The Last Man پیوسته است.

جدیدترین فیلم سینمایی لوک بسون، فیلمی علمی تخیلی و اورجینال است که عنوان آن The Last Man خواهد بود و حالا نیز اعلام شده که اسنوپ داگ قرار است علاوه بر هنرنمایی در این اثر سینمایی تازه، یکی از تهیه‌کنندگان آن نیز باشد. لوک بسون نیز علاوه بر کارگردانی این فیلم، خودش فیلم‌نامه آن را نوشته است.

در حال حاضر جزئیات مربوط به این فیلم پسا آخرالزمانی مشخص نیست اما گفته شده که این فیلم با الهام از فیلم‌های Planet of the Apes قرار است ساخته شود و ممکن است به نحوی به آهنگ Last Man Standing از اسنوپ داگ محصول سال ۲۰۰۹ میلادی ارتباط داشته باشد.

لوک بسون از جمله فیلم‎سازان برجسته و سرشناس به شمار می‌رود که سابقه بسیار خوبی در زمینه آثار ژانر علمی تخیلی دارد. او فیلم سینمایی The Fifth Element محصول سال ۱۹۹۷ میلادی با بازی بروس ویلیس را نوشته و بعدا در سال ۲۰۱۴ نیز فیلم Lucy با بازی اسکارلت جوهانسون را ساخته است.

در سال ۲۰۱۷ میلادی نیز لوک بسون فیلم سینمایی Valerian and the City of a Thousand Planets را کارگردانی کرد، فیلمی که در گیشه به فروش ۲۲۶ میلیون دلاری دست پیدا کرد. طبق گزارش‌ها، فیلم «آخرین مرد» شبیه به فیلم The Fifth Element خواهد بود و ترکیبی از علمی تخیلی، کمدی و اکشن را ارائه خواهد کرد.

لوک بسون و اسنوپ داگ حدود بیست سال پیش در انیمیشن سینمایی Arthur and the Minimoys با یکدیگر همکاری داشتند و در آن اثر انیمیشنی، اسنوپ داگ صداپیشگی یکی از شخصیت‌های اصلی داستان را برعهده داشته بود.

منبع: variety