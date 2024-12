تریلر فیلم اکشن Cleaner با بازی دیزی ریدلی منتشر شد

تریلر فیلم Cleaner مبارزه‌ی دیزی ریدلی در نقش یک پاک‌کننده پنجره، شبیه جان مک‌کلین، با آدم‌ربایان را به تصویر می‌کشد.

این فیلم اکشن و هیجان‌انگیز به کارگردانی مارتین کمبل، کارگردان شناخته شده فیلم‌های جیمز باند GoldenEye و Casino Royale، داستان یک سرباز سابق را روایت می‌کند که اکنون به عنوان پاک‌کننده پنجره مشغول به کار است. او در ارتفاع ۵۰ طبقه یک آسمان‌خراش، با ماموریت نجات گروهی از گروگان‌ها روبرو می‌شود. دیزی ریدلی در نقش اصلی این فیلم حضور دارد و کلوئی اوون و تاز اسکایلر نیز در آن ایفای نقش می‌کنند. فیلمنامه این اثر توسط سایمون اتلی، پل اندرو ویلیامز و متئو اورتون نوشته شده است.

Sky Cinema به تازگی اولین تریلر رسمی فیلم Cleaner را منتشر کرده است. این تریلر با معرفی شخصیت جویی لاک، یک سرباز سابق و پاک‌کننده پنجره که توسط دِیزی ریدلی به تصویر کشیده شده، آغاز می‌شود. جویی در ارتفاع ۵۰ طبقه خارج از یک آسمان‌خراش لندن آویزان است، در حالی که گروهی از فعالان جنایتکار یک ضیافت سالانه شرکت انرژی را تصرف کرده‌اند تا فساد آن‌ها را افشا کنند. اما یک افراط‌گرا با هدف کشتن همه افراد در ساختمان، اهداف آن‌ها را منحرف می‌کند. حالا، وظیفه نجات گروگان‌ها، از جمله برادر کوچکتر جویی، بر عهده این پاک‌کننده پنجره شجاع قرار گرفته است. شما می‌توانید این تریلر را در زیر تماشا کنید:

اگرچه فیلم Cleaner به کارگردانی مارتین کمبل ساخته شده است، اما این اثر اکشن بیشتر به Mission: Impossible و Die Hard شباهت دارد تا یک اثر مستقل. صحنه‌ای که دیزی ریدلی در حال فرود از یک آسمان‌خراش بلند است، بی‌شباهت به صحنه‌های نفس‌گیر تام کروز در نقش ایتن هانت در Mission: Impossible – Ghost Protocol نیست. با این حال، داستان اصلی Cleaner هم رگه‌هایی از Die Hard را در خود دارد. دیزی ریدلی، همچون جان مک‌کلین، یک فرد با سابقه نظامی است که در جریان یک مهمانی خانوادگی در یک آسمان‌خراش، درگیر یک حمله تروریستی می‌شود.

این پرسش که آیا شباهت‌های Cleaner به دو اثر کلاسیک اکشن به سود این فیلم خواهد بود یا به ضرر آن، هنوز بی‌پاسخ مانده است. از یک سو، Mission: Impossible و Die Hard از بهترین‌های ژانر اکشن هستند و اگر Cleaner بتواند حتی بخشی از موفقیت آن‌ها را تکرار کند، قطعاً یک تجربه سرگرم‌کننده برای علاقه‌مندان به اکشن خواهد بود. از سوی دیگر، خطر تقلید کورکورانه از آثار پیشین همیشه وجود دارد و ممکن است Cleaner به عنوان یک اثر تکراری تلقی شود. با این حال، باید منتظر ماند و دید که آیا این فیلم اکشن می‌تواند از سایه دو غول بزرگ ژانر اکشن بیرون بیاید یا خیر. اکران Cleaner در اوایل سال آینده میلادی، به این پرسش پاسخ خواهد داد.

از زمان اکران The Rise of Skywalker، دیزی ریدلی در چندین فیلم که از نظر تجاری موفقیت‌آمیز نبودند، از جمله Chaos Walking و The Marsh King’s Daughter، به ایفای نقش پرداخته است. با این حال، او با ارائه یک اجرای احساسی در درام Sometimes I Think About Dying، توانست به نوعی خود را احیا کند و سپس با پذیرفتن نقش‌های موفقی در Magpie و Young Woman and the Sea تولید شده توسط دیزنی، این روند موفقیت‌آمیز را ادامه داد. اگرچه انتخاب نقش در فیلم “Cleaner” به نسبت نقش‌های اخیر او کمی غیرمنتظره به نظر می‌رسد، اما امیدواریم که این فیلم نیز بتواند به موفقیت دست یابد و روند رو به رشد حرفه‌ای ریدلی را حفظ کند.

