آماندا سیفرید بازیگر نقش اصلی فیلم Ann Lee خواهد بود

طبق اطلاعات تازه منتشر شده آماندا سیفرید نقش اول را در فیلم موزیکال Ann Lee بازی می کند.

مونا فاستولد کارگردانی فیلم Ann Lee را برعهده‌ی دارد. فاستولد که به خاطر نوشتن فیلم‌نامه و کارگردانی فیلم The Brutalist معروف است، دوباره با برادی کوربت، نویسنده و کارگردان The Brutalist، در فیلم Ann Lee همکاری کرده است. این فیلم که الهام گرفته از رویدادهای تاریخی واقعی است، بر روی آن لی که رهبر جنبش Shaker است تمرکز دارد که به عنوان مسیح زن توسط پیروانش مورد احترام قرار گرفت و یکی از بزرگترین جوامع ایده‌آل‌گرای تاریخ آمریکا را پایه‌گذاری کرد. سیفرید با بازی در این فیلم به دنیای فیلم‌های موزیکال بازگشته است. آخرین فیلم موزیکال او فیلم Mamma Mia! Here We Go Again بوده که در سال ۲۰۱۸ اکران شده است.

فیلم Ann Lee همچنین بازیگران برجسته‌ای مانند توماسین مک‌کنزی، لوئیس پولمن، کریستوفر ابوت، تیم بلیک نلسون، استیسی مارتین و متیو بیرد را در خود دارد. موسیقی فیلم توسط دنیل بلومبرگ ساخته شده است و تیم تولید شامل تعدادی تهیه‌کننده از جمله اندرو موریسون، جاشوا هورسفیلد و ویکتوریا پترا نی است. همچنین فاستولد و کوربت در چندین نقش مختلف در این پروژه مشارکت دارند.

با این اوصاف Ann Lee به نظر می‌رسد که یک درام تاریخی جذاب باشد که موسیقی را با داستانی درباره ایمان، رهبری و ایجاد یک جنبش اجتماعی منحصر به فرد ترکیب می‌کند. این پروژه که به‌طور مخفیانه در حال تولید بوده، به دلیل بازیگران مشهور و استعدادهای خلاقی که در آن مشارکت دارند، توجه زیادی را به خودش جلب کرده است.

در حال حاظر اطلاعاتی از تاریخ پخش این عنوان در دسترس نیست.

