بازیگر فیلم ghostbusters frozen empire به scream 7 پیوست

پس از ایفای نقش در فیلم Ghostbusters Frozen Empire، قسمت جدید فرنچایزی به همین نام، مک‌‎کنا گریس به صورت رسمی پروژه سینمایی سبک وحشت خود را پیدا کرده است.

این بازیگر سبک وحشت تازه وارد با سرعت به یک Scream Queen تبدیل شده است و در حال آماده شدن برای پیوستن به لیست بازیگران فیلم Scream 7 می‌باشد. جدیدترین قسمت این فرنچایز اسلشر سبک وحشت شرکت پارامونت پیکچرز در دست ساخت قرار دارد. گریس اصلاً با سبک وحشت غریبه نیست. جدا از ایفای نقش فیبی اسپنگلر در سری فیلم‌های جدید Ghostbusters، او در فیلم Annabelle Comes Home سال ۲۰۱۹ و عنوان Malignant سال ۲۰۲۱ ایفای نقش کرده بود.

بسیاری از مخاطبین بازی کلیدی او در سریال‌های نتفلیکسی چون The Haunting of Hill House و Chilling Adventures of Sabrina را به خاطر دارند. گریس در آثار بیشماری ایفای نقش خواهد کرد. فیلم بیوگرافی کری استروگ به نام Perfect، عنوان هیجانی دراماتیک Anniversary و اثر دراماتیک خانوادگی Regretting You در این لیست قرار دارند.

منبع: ComingSoon