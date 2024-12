قسمت‌های جدیدی از سریال Malcolm In The Middle ساخته می‌شود

اعلام شد که چهار قسمت جدید از سریال Malcolm In The Middle به مناسبت سالگرد بیست و پنج‌سالگی‌ این سریال ساخته خواهد شد. این چهار قسمت جدید از سرویس Disney+ پخش خواهند شد و فرانکی مونیز، برایان کرانستون و جین کاچمارک برای بازی در نقش‌هایشان باز خواهند گشت. همچنین لینوود بومر، خالق سریال Malcolm In […]