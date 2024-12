دنباله فیلم Barbie در دست ساخت نیست

گزارش‌های جدید حاکی از آن هستند که دنباله فیلم Barbie در دست ساخت قرار ندارد.

به تازگی گزارش شده بود که دنباله فیلم «باربی» در دست ساخت قرار گرفته است، فیلمی که در سال ۲۰۲۳ میلادی موفق شد تا در گیشه جهانی به فروش ۱.۴ میلیارد دلاری دست پیدا کند و اثری بسیار موفق از گرتا گرویگ و نوآ بامبک باشد. با توجه به موفقیت این اثر سینمایی ساخت دنباله آن دور از انتظار نیست.

با این حال، نماینده‌هایی از سوی گرتا گرویگ، نوآ بامبک و همچنین کمپانی برادران وارنر بیان کردند که این گزارش صحیح نیست و توسعه فیلم «باربی ۲» در دستور کار قرار ندارد. این طور به نظر می‌رسد که سازندگان هنوز برنامه‌ای برای ساخت فیلم دیگر باربی با هنرنمایی مارگو رابی ندارند.

فیلم «باربی» که با هنرنمایی مارگو رابی و رایان گاسلینگ در نقش‌های اصلی بود و از حضور بازیگران برجسته و سرشناس دیگری نیز بهره می‌برد،‌ علاوه بر اینکه توانست به فروش بسیار بالایی در گیشه جهانی دست پیدا کند، از نظر منتقدان نیز عملکرد بسیار خوبی داشت و تحسین شد.

فیلم «باربی» همچنین در مراسم اسکار موفق شد تا برای هشت جایزه نامزد شود که یکی از آن‌ها برای هنرنمایی مارگو رابی در نقش باربی بوده است. با این حال، این فیلم فقط توانست برای آهنگ What Was I Made For از بیلی آیلیش و فینس اوکانل جایزه اسکار بگیرد.

