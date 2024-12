۱۰ بازی مورد انتظار که تقریبا هیچ چیزی درباره‌ی آن‌ها نمی‌دانیم

البته با اینکه ساخت بازی‌های ویدیویی زمان‌بر است، اما ما همیشه ترجیح می‌دهیم که شرکت‌ها عجله نکنند یا توسعه‌دهندگان را بیش‌ از حد تحت‌ فشار نگذارند تا از کیفیت اثر نهایی کاسته نشود. از سوی دیگر بهتر است که از معرفی زودهنگام بازی‌ها نیز خودداری کنند، به‌ خصوص زمانی که حتی چیزی برای نمایش از گیم‌پلی ندارند. به دلیل این روند نسبتا رایج، اکنون تعداد زیادی بازی معرفی‌ شده وجود دارد که اطلاعات کمی درباره‌ی آن‌ها داریم و زمان عرضه‌ی آن‌ها بیش از حد طول کشیده است

۱۰. Marvel’s Blade

تهیه‌کننده: Bethesda / سازنده: Arkane Lyon

سال معرفی: ۲۰۲۳

پلتفرم: Xbox Series X/S, PC

در مراسم گیم اواردز ۲۰۲۳، بتسدا و آرکین لیون یک بازی جدید بر اساس شخصیت معروف شکارچی خون‌آشام از کمیک‌های مارول یعنی بلید، معرفی کردند. تیزر این بازی بسیار کوتاه است و اطلاعات زیادی از آن نشان نمی‌دهد، اما نمی‌توان انکار کرد که سبک خاص و جذابی دارد. بلید شخصیتی فوق‌العاده جذاب است و داستان‌های تاریک او برای یک بازی اکشن منحصربه‌فرد و سرگرم‌کننده کاملا مناسب هستند.

با این حال با وجود جذابیت و انتظارات بالا از بازی بلید، تقریبا یک سال از اعلام اولیه آن گذشته و شرکت بتسدا هنوز هیچ اطلاعات جدیدی درباره‌ی این پروژه منتشر نکرده است. به همین دلیل، بسیاری از طرفداران منتظرند بدانند این بازی چه زمانی عرضه خواهد شد. بدتر از آن، شایعاتی وجود دارد که طبق آن ممکن است تا سال ۲۰۲۷ نتوانیم این بازی را تجربه کنیم. این خبر در زمانی نامناسب منتشر شده است، چرا که گفته می‌شود استودیوی مارول در تولید فیلم جدید بلید در دنیای سینمایی مارول (MCU) با بازی ماهرشالا علی (Mahershala Ali) با مشکلات زیادی روبه‌رو است. اما چه کسی می‌داند؟ شاید در مراسم گیم اواردز امسال شاهد تیزر دومی از این بازی باشیم.

۹. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin

تهیه‌کننده: THQ Nordic / سازنده: Black Forest Games

سال معرفی: ۲۰۲۳

سال ۲۰۲۴ شاهد انتشار بازی‌های مختلفی از سری لاک‌پشت‌های نینجا مانند Mutants Unleashed و Wrath of the Mutants بود. بنابراین ممکن است آسان باشد که فراموش کنیم یک بازی AAA بر اساس کمیک افسانه‌ای آخرین رونین (The Last Ronin) در دست توسعه است. شاید حتی به طور کامل آن را از یاد برده باشید، زیرا هنوز تقریبا هیچ اطلاعی درباره‌ی آن نداریم، به جز این که به شدت از بازی‌های جدید خدای جنگ (God of War) الهام گرفته است.

این بازی توسط استودیوی Black Forest Games که اخیرا بازسازی بازی Destroy All Humans را عرضه کرده، در حال ساخت است. البته قابل درک است که چرا آن‌ها با دقت و زمان کافی روی این پروژه کار می‌کنند، چرا که این بازی پتانسیل تبدیل شدن به یک بازی ماجراجویی‌ در سطح بازی گوست آو سوشیما (Ghost of Tsushima) را دارد، اما این بار با شخصیت‌های لاک‌پشت‌های نینجا به عنوان شخصیت‌های قابل بازی. با این حال، کمی عجیب است که بیش از یک سال گذشته و هنوز هیچ ویدیوی واقعی از گیم‌پلی این پروژه ندیده‌ایم.

۸. Iron Man

تهیه‌کننده: Electronic Arts / سازنده: Motive Studio

سال معرفی: ۲۰۲۲

بدون شک به دلیل موفقیت دنیای سینمایی مارول ابرقهرمان‌ها در دهه‌ی گذشته محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند. این دنیا باعث شد که شخصیت تونی استارک (Tony Stark) یا همان مرد آهنی (Iron Man) نزد مخاطبان بسیار مشهورتر شود. بنابراین، جای تعجب نیست که دیزنی بخواهد از محبوبیت جدید این شخصیت استفاده کند. به همین دلیل، در سال ۲۰۲۲ با شرکت الکترونیک آرتز (Electronic Arts) همکاری کرد و ساخت یک بازی جدید سوم‌شخص و ماجراجویی با محوریت مرد آهنی را اعلام کرد.

استودیوی موتیو (Motive) که اخیرا بازسازی بازی Dead Space را انجام داده، در حال کار روی این پروژه است. این خبر خوبی است، چون آن‌ها ثابت کرده‌اند که تیم با استعدادی هستند. همچنین، مرد آهنی یک ابرقهرمان دوست‌داشتنی و جذاب است که تا به حال در دنیای بازی‌های ویدیویی به او به اندازه‌ی شخصیت‌هایی مثل اسپایدرمن یا بتمن به خوبی پرداخته نشده است. اما حالا بیش از دو سال از اعلام اولیه‌ی این بازی گذشته و هنوز اطلاعات زیادی درباره‌ی آن نداریم. علاوه بر این، استودیوی موتیو در حال کار روی یک بازی جدید از مجموعه‌ی بتلفیلد (Battlefield) نیز هست، که نگرانی‌هایی را مبنی بر این ایجاد می‌کند که شاید به طور هم‌زمان پروژه‌های زیادی را بر عهده گرفته باشد. این تنها پروژه‌ی مارول نیست که الکترونیک آرتز در حال کار روی آن است. این شرکت در سال ۲۰۲۳ یک بازی جهان‌‌باز بر اساس شخصیت پلنگ سیاه (Black Panther) را نیز اعلام کرد، اما درباره این پروژه هم اطلاعات زیادی در دست نیست.

۷. Kingdom Hearts 4

تهیه‌کننده: Square Enix / سازنده: Square Enix

سال معرفی: ۲۰۲۲

پس از مدت‌ها انتظار، شرکت‌های اسکوئر انیکس و دیزنی در آوریل ۲۰۲۲ به مناسبت بیستمین سالگرد سری محبوب کینگدام هارتس، چهارمین نسخه‌ی اصلی این مجموعه را معرفی کردند. این تریلر بسیار هیجان‌انگیز بود زیرا شخصیت سورا (Sora) را در شهر مرموز کوادراتوم (Quadratum) نشان می‌داد که با شخصیت استرلیزیا (Strelitzia) (از بازی Kingdom Hearts: Union χ) ملاقات می‌کند و با یک هیولای نیز غول‌پیکر مبارزه می‌کند. همچنین، سیستم مبارزه‌ای بازی به نظر می‌رسید که با یک رویکرد تازه و جذاب طراحی شده است. نیازی به گفتن نیست که طرفداران این مجموعه، از این بازی جدید بسیار هیجان‌زده هستند.

بعد از گذشت بیش از دو سال به جز چند نکته‌ی کوچک که کارگردان بازی، تتسویا نومورا (Tetsuya Nomura)، در مصاحبه‌های مختلف فاش کرده است، تقریبا فقط همین اطلاعات را درباره‌ی کینگدام هارتس داریم. طرفداران این مجموعه همیشه صبور بوده‌اند و حدس می‌زدند که اسکوئر انیکس منتظر عرضه‌ی بازی فاینال فانتزی ۷ ریبرث (Final Fantasy VII Rebirth) است تا پس از آن تمرکز خود را روی کینگدام هارتس ۴ بگذارد. با این حال، ۱۰ ماه از عرضه‌ی ریبرث می‌گذرد و هنوز هیچ تریلر یا تصویر جدیدی از ماجراجویی بعدی سورا منتشر نشده است.

شرایط زمانی بدتر می‌شود که بدانیم اسکوئر انیکس در همان روز معرفی کینگدام هارتس ۴، یک بازی موبایلی جدید به نام Kingdom Hearts: Missing Link را نیز معرفی کرد. این بازی بعد از گذشت دو سال، هنوز عرضه نشده است، اما حداقل اطلاعات بیشتری درباره‌ی آن داریم. هرچند این شرکت اخیرا اعلام کرده که عرضه‌ی آن که برای سال ۲۰۲۴ برنامه‌ریزی شده بود، به تعویق افتاده است.

۶. Marvel’s Wolverine

تهیه‌کننده: Sony / سازنده: Insomniac Games

سال معرفی: ۲۰۲۱

پلتفرم: PS5

به نظر می‌رسد که بیشتر بازی‌های ویدیویی مورد انتظار، پروژه‌هایی هستند که بر اساس ابرقهرمان‌های محبوب مارول ساخته شده‌اند. یکی از مورد انتظارترین این بازی‌ها بدون شک بازی ولورین از استودیوی اینسامنیاک گیمز است که سونی اولین بار در سال ۲۰۲۱ طی یکی از رویدادهای آنلاین PlayStation Showcase آن را معرفی کرد. در آن زمان مشخص بود که انتشار این بازی مدت زیادی طول می‌کشد، چرا که این استودیو مشغول کار روی بازی اسپایدرمن ۲ (Marvel’s Spider-Man 2) نیز بود.

اما اکنون بیش از یک سال از انتشار بازی اسپایدرمن ۲ می‌گذرد و هنوز اینسامنیاک و سونی اطلاعات بیشتری درباره‌ی بازی ولورین ارائه نکرده‌اند. با این حال برخلاف سایر بازی‌های این فهرست، ممکن است دلیل سکوت کامل این دو شرکت درباره‌ی این عنوان مشخص باشد. در اواخر سال ۲۰۲۳، گروهی از هکرها فایل‌های خصوصی اینسامنیاک را سرقت کردند و تصاویر و ویدیوهای بازی در حال توسعه‌ی ولورین را به صورت آنلاین منتشر کردند. به نظر می‌رسد این حادثه بر توسعه‌ی چندین پروژه در این استودیو تاثیر گذاشته است. اگرچه استودیوی اینسامنیاک هیچ اظهار نظری درباره این موضوع نکرده، اما ممکن است این حادثه باعث تاخیر در انتشار این بازی نیز شده باشد.

۵. PROJECT 007

تهیه‌کننده: IO Interactive / سازنده: IO Interactive

سال معرفی: ۲۰۲۰

پلتفرم: Xbox Series X/S, PC, PS5

بسیاری از مردم بازی GoldenEye از شرکت Rare، که بر اساس فیلم جیمز باند (James Bond) با همین نام بود و برای کنسول نینتندو ۶۴ ساخته شد را یکی از بهترین و انقلابی‌ترین بازی‌های سبک اول‌شخص می‌دانند. جیمز باند از آن زمان تاکنون در بازی‌های ویدیویی دیگری نیز حضور داشته است، اما هیچ‌کدام به موفقیت‌های آن بازی نرسیده‌اند. با این حال، امید دیگری وجود دارد؛ شرکت IO Interactive در حال توسعه‌ی یک بازی جدید از جیمز باند با عنوان موقت PROJECT 007 است.

بازی جیمز باند سازندگان هیتمن داستانی جدید برای این شخصیت تعریف خواهد کرد

استودیوی IO Interactive همان استودیویی است که مسئول ساخت بازی‌های مدرن هیتمن (Hitman) است، بنابراین این توسعه‌دهندگان تجربه‌ی زیادی در زمینه‌ی سبک مخفی‌کاری و جاسوسی دارند. اما از زمان اعلام این پروژه در سال ۲۰۲۰، استودیو اطلاعات زیادی درباره‌ی PROJECT 007 به اشتراک نگذاشته است و حتی وب‌سایت رسمی بازی نیز تصاویر بسیار محدودی دارد. قرار است این بازی داستانی کاملا جدید داشته باشد، اما حتی نمی‌دانیم از چهره‌ی کدام بازیگر برای نقش جیمز باند استفاده خواهد شد. احتمال دارد IO Interactive منتظر اعلام رسمی بازیگر بعدی جیمز باند باشد تا اطلاعات بیشتری درباره‌ی این بازی مرموز ارائه دهد.

۴. Prince of Persia: The Sands of Time Remake

تهیه‌کننده: Ubisoft / سازنده: Ubisoft Montreal

سال معرفی: ۲۰۲۰

بی‌شک نمی‌توان انکار کرد که بازی شاهزاده‌ی پارسی: شن‌های زمان (Prince of Persia: The Sands of Time) یکی از خلاقانه‌ترین و تاثیرگذارترین بازی‌هایی است که استودیوی یوبی‌سافت تا به حال عرضه کرده است. اعلام بازسازی کامل این بازی برای سیستم‌های مدرن یکی از هیجان‌انگیزترین پروژه‌هایی بود که این شرکت در چند سال گذشته معرفی کرده بود تا اینکه تریلر بی‌روح آن را دیدیم. در توضیحات آن ویدیو نوشته شده بود از ۲۱ ژانویه ۲۰۲۱ (۲ بهمن ۱۳۹۹) در دسترس خواهد بود. البته یوبی‌سافت پس از واکنش منفی طرفداران به این تریلر، وارد فاز تغییر شد.

اگرچه تصاویر و ویدیوهای مختلفی از بازسازی این بازی دیده‌ایم، واقعیت این است که تاخیرهای پی‌درپی در تاریخ عرضه، به همراه اظهارات توسعه‌دهندگان مبنی بر استفاده از بازخوردها برای تغییر بازی، باعث شده است که نتوانیم مطمئن باشیم نسخه‌ی نهایی که ظاهرا در سال ۲۰۲۶ منتشر خواهد شد چگونه خواهد بود. البته جای خوشحالی است که یوبی‌سافت زمان بیشتری صرف می‌کند تا مطمئن شود طرفداران این بازی افسانه‌ای ناامید نخواهند شد. با این حال، این داستان نشان می‌دهد شاید بهتر باشد یوبی‌سافت برخی از بازی‌های بزرگ خود را اینقدر زود معرفی نکند.

۳. Hollow Knight: Silksong

تهیه‌کننده: Team Cherry / سازنده: Team Cherry

سال معرفی: ۲۰۱۹

پلتفرم: Xbox Series X/S, PC, PS5, Switch, PS4, Xbox One

برخلاف تمام آثار دیگر در این لیست، بازی Hollow Knight: Silksong یک بازی مستقل است که توسط استودیوی کوچکی به نام تیم چری (Team Cherry) ساخته می‌شود. در سال ۲۰۱۹، این استودیو دنباله‌ای برای بازی محبوب و مستقل Hollow Knight که در سال ۲۰۱۷ منتشر شده بود، معرفی کرد. ابتدا قرار بود Silksong یک بسته‌ی الحاقی برای بازی اول باشد، اما توسعه‌دهندگان تصمیم گرفتند آن را به یک نسخه‌ی کاملا جدید تبدیل کنند. همه چیز خوب پیش می‌رفت، اما پس از انتشار چند تصویر و تریلر جذاب از گیم‌پلی، انگار بازی به‌ کلی از روی زمین ناپدید شد.

استودیوی تیم چری تیم کوچکی است و تاکنون گزارش خاصی از مشکلات بزرگ در روند توسعه نداده است؛ مسئله فقط این است که ساخت Silksong زمان زیادی می‌برد. طرفداران Hollow Knight با صبر و درک بالایی این موضوع را پذیرفته‌اند، اما همزمان مشتاقانه از این استودیو درخواست می‌کنند اطلاعات بیشتری ارائه دهد. هر بار که رویدادهایی مانند گیمزکام یا دیگر برنامه‌های خبری صنعت بازی برگزار می‌شود، این طرفداران هیجان‌زده می‌شوند چون حتی کوچک‌ترین خبر درباره‌ی این بازی می‌تواند برای آن‌ها بسیار ارزشمند باشد

۲. The Elder Scrolls VI

تهیه‌کننده: Bethesda / سازنده: Arkane Lyon

سال معرفی: ۲۰۱۸

پلتفرم: Xbox Series X/S, PC, PS5

در مراسم E3 سال ۲۰۱۸، تاد هاوارد (Todd Howard) روی صحنه آمد و بازی الدر اسکرولز ۶ (The Elder Scrolls VI) را معرفی کرد. هفت سال پس از انتشار بازی فوق‌العاده‌ی الدر اسکرولز ۵: اسکایریم (The Elder Scrolls V: Skyrim)، بالاخره تایید شد که نسخه‌ی بعدی این سری افسانه‌ای در حال ساخت است. اما چیزی که نمی‌دانستیم این بود که این معرفی قرار است که اولین و آخرین باری باشد که طی ۶ سال گذشته خبری از این بازی می‌شنویم.

بتسدا به خاطر ساخت آثار جهان‌باز گسترده و بلندپروازانه شهرت دارد و در همان کنفرانس، پروژه مشابه دیگری به نام استارفیلد (Starfield) را نیز معرفی کرد. به احتمال زیاد، استودیو تمام این سال‌ها روی استارفیلد متمرکز بوده است. اکنون که این بازی بالاخره منتشر شده، توسعه‌دهندگان می‌توانند کار خود را روی الدر اسکرولز ۶ ادامه دهند. با این حال، صرف‌ نظر از اینکه بتسدا اکنون چه برنامه‌ای دارد، تاد هاوارد هرگز نباید این بازی را با چنین تبلیغات گسترده‌ای معرفی می‌کرد؛ مخصوصا برای راضی کردن طرفداران این مجموعه که مدت‌هاست درخواست دنباله‌ای برای اسکایریم را دارند. اعلام چنین بازی مورد انتظاری و سپس منتشر نکردن هیچ تصویر، ویدیو یا اطلاعاتی طی بیش از ۶ سال کاملا غیرمنطقی است.

۱. Beyond Good and Evil 2

تهیه‌کننده: Ubisoft / سازنده: Ubisoft Montpellier

سال معرفی: ۲۰۱۷

یکی از بدنام‌ترین بازی‌های ویدیویی که فعلا منتشر نشده، بازی Beyond Good & Evil 2 است. شرکت یوبی‌سافت اولین بار این بازی را در سال ۲۰۰۸ معرفی کرد و تریلر معرفی آن نشان می‌داد که قرار است یک دنباله‌ی معمولی با همان شخصیت‌های اصلی بازی اول یعنی جید (Jade) و پی‌جی (Pey’j) باشد. اما متاسفانه این اتفاق هرگز رخ نداد، زیرا این بازی با مشکلات و تغییرات زیادی در فرآیند توسعه روبرو شد و تقریبا برای یک دهه از دید همگان ناپدید شد.

اما یوبی‌سافت در کنفرانس E3 2017 با رونمایی دوباره از این بازی، امید طرفداران را زنده کرد. این نسخه‌ی جدید بازی یک پیش‌درآمد با لیستی کاملا جدید از شخصیت‌های متنوع و تمرکز بیشتر بر گیم‌پلی جهان‌باز بود. اگرچه این چیزی نبود که بیشتر طرفداران انتظار داشتند، اما همچنان جذاب و امیدوارکننده به نظر می‌رسید. متاسفانه، طبق معمول اطلاعات بیشتری از این بازی توسط یوبی‌سافت منتشر نشد. برخی از طرفداران نگران هستند که یوبی‌سافت Beyond Good & Evil 2 را لغو کرده باشد و حتی نظریه‌پردازی می‌کنند که این پروژه به بازی Star Wars Outlaws تبدیل شده است. با این حال، این بازی همچنان در در حال توسعه است. البته توسعه‌ی این بازی به‌ ویژه پس از درگذشت کارگردان اصلی آن یعنی امیل مورل (Emile Morel)، در سال ۲۰۲۳ آسان نبوده است. یوبی‌سافت در اکتبر ۲۰۲۴، فاوزی مسمار (Fawzi Mesmar) را به‌ عنوان کارگردان جدید بازی انتخاب کرد.

منبع: Destructoid

منبع متن: digikala