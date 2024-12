هایلی اتول به جمع بازیگران Avengers: Doomsday پیوست

یک چهره محبوب دیگر به دنیای سینمایی مارول بازمی‌گردد؛ هایلی اتول برای ایفای نقش مامور کارتر در Avengers: Doomsday قرارداد امضا کرده است.

این خبر توسط ددلاین تایید شده است، اما جزئیات دقیق نقش اتول هنوز منتشر نشده است. اتول برای اولین بار در سال ۲۰۱۱ در فیلم Captain America: The First Avenger نقش پگی کارتر را بازی کرد. پس از آن، او در مینی سریال Agent Carter و همچنین فیلم‌های مختلفی از جمله Captain America: The Winter Soldier، Avengers: Age of Ultron، Ant-Man، Avengers: Endgame و Doctor Strange in the Multiverse of Madness به ایفای این نقش پرداخته است.

اتول در Avengers: Doomsday به کریس ایوانز و رابرت داونی جونیور خواهد پیوست. داونی جونیور قرار است نقش دکتر دووم را بازی کند. هنوز مشخص نیست که ایوانز چه نقشی در فیلم خواهد داشت.

برادران روسو نیز به عنوان کارگردانان این فیلم باز خواهند گشت. Avengers: Doomsday قرار است در ماه مه ۲۰۲۶ اکران شود. تاریخ اولیه اکران این فیلم ۲ مه ۲۰۲۵ (۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴) بود، اما به دلیل تغییرات در فیلمنامه و اعتصابات صنعت سرگرمی در سال ۲۰۲۳، به تعویق افتاد.

این فیلم قبلاً Avengers: The Kang Dynasty نام داشت، اما پس از اخراج جاناتان میجرز، نام آن تغییر کرد. داستان فیلم هنوز فاش نشده است، اما قطعا بر روی دکتر دووم، یکی از شناخته‌شده‌ترین و قدرتمندترین شخصیت‌های شرور مارول، متمرکز خواهد بود.

