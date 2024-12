بازسازی فیلم Another Round نویسنده خود را پیدا کرد

ریمیک فیلم Another Round، به کارگردانی کریس راک، نویسنده اصلی خود را پیدا کرده است.

فیلم دانمارکی Another Round در سال ۲۰۲۰ اکران و با استقبال بسیار خوبی از سمت تماشاگران و منتقدان همراه بود و حتی در نود و سومین دوره مراسم اسکار موفق شد جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان را کسب کند. فیلم Another Round حول محور چهار معلم جریان دارد که سعی دارند طی آزمایش، سطح الکل خون خودشان را در یک سطح مشخص شده نگه دارند تا نتیجه آن را شاهد باشند. سکان کارگردانی Another Round در دستان توماس وینتربرگ بود که سابقه ساخت آثار تحسین شده‌ای مانند The Hunt را در کارنامه خود دارد.

در ژانویه سال ۲۰۲۴ میلادی اعلام شد که کریس راک قصد ساخت بازسازی این فیلم را با زبان انگلیسی دارد و لئوناردو دی‌کاپریو، که یکی از تهیه کنندگان نیز محسوب می‌شود، نقش اصلی فیلم را ایفا خواهد کرد. حالا به تازگی مشخص شده است که دیوید اوبرن نویسنده اصلی این پروژه است و فیلمنامه آن را قلم می‌زند.

در حال حاضر اطلاعات بیشتری از ریمیک فیلم Another Round منتشر نشده و طرفداران باید مدت زمان بیشتری صبر کنند.

منبع: ComingSoon