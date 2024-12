سباستین کالمبا، کارگردان بازی The Witcher 4، در مصاحبه‌ای با IGN توضیح داد که چگونه سیری، شخصیت اصلی بازی که در ابتدای مسیر ویچر شدن قرار دارد، نسبت به استاد خود و شخصیت اصلی سه‌گانۀ قبلی، گرالت، متفاوت خواهد بود.

کالمبا در این باره گفت:

وی در ادامه توضیح داد که قرار داشتن سیری در ابتدای مسیر ویچر شدن، اجازه می‌دهد داستان را طوری طراحی کنند که کنترل کامل در دستان پلیر قرار بگیرد و آن‌ها بتوانند با تصمیمات خود، به شخصیت سیری شکل بدهند. کالمبا توضیح داد:

به مانند عناوین قبلی Witcher که با وجود شخصیت اصلی ثابت و غیرقابل شخصی‌سازی، پلیرها با داستانی چندشاخه‌ای روبه‌رو بودند و می‌توانستند سرنوشت خود را تعیین کنند، The Witcher 4 نیز رویکردی مشابه را پیش می‌گیرد. پلیرها با اعمال و انتخاب‌های خود سیری را تعریف خواهند کرد. کامبلا می‌گوید The Witcher 4 بیش از نسخه‌های قبلی تلاش خواهد کرد تا کنترل را به پلیرها بدهد.

البته، کنترل بیشتر تنها به داستان‌سرایی و انتخاب سرنوشت سیری از طریق مسیرهای مختلف روایی محدود نمی‌شود، بلکه گیم‌پلی نیز انعطاف بیشتری خواهد داشت و کنترل بیشتری به مخاطبین می‌دهد. کارگردان بازی در این باره گفت:

وی همچنین توضیح داد که The Witcher 4 نسبت به نسخۀ سوم تنوع بیشتری در گیم‌پلی خواهد داشت و به مانند Cyberpunk 2077، از این حیث غنی‌تر خواهد بود:

من باور داریم گیم‌پلی در Cyberpunk 2077 متنوع‌تر از The Witcher 3 بود و اجازه می‌داد در زمینۀ ساخت بیلد‌های مختلف برای کاراکتر اصلی، آزادی عمل بیشتری داشته باشید. این چیزی است که از آن بازی درس گرفته‌ایم و می‌خواهیم به The Witcher 4 بیاوریم. قصد داریم گیم‌پلی The Witcher 3 را بهبود دهیم، اما در عین حال شیوۀ اکتشاف دنیا را نیز به سطح بالاتری برسانیم.