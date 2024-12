نکات مخفی تریلر بازی جدید ناتی داگ، Intergalactic، که شاید متوجه آن‌ها نشده باشید

در این مقاله، ما به برخی از ایستراگ‌ها و جزئیات که در طول تریلر بازی بعدی ناتی داگ، یعنی Intergalactic: The Heretic Prophet، نمایش داده شده‌اند پرداخته‌ایم. تریلر رونمایی از جدیدترین عنوان استودیوی ناتی داگ، Intergalactic: The Heretic Prophet، که در مراسم The Game Awards ۲۰۲۴ نمایش داده شد، به طور خلاصه طرفداران را با […]

نکات مخفی تریلر بازی جدید ناتی داگ، Intergalactic، که شاید متوجه آن‌ها نشده باشید رضا شیرمردی ۱۶:۴۰ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴