دوباره به یکی از هیجان‌انگیزترین لحظات گیمینگ هر سال و مراسم The Game Awards رسیدیم. یکی از مهم‌ترین شب‌های صنعت بازی در سالن Peacock لس آنجلس به وقوع پیوست و مثل همیشه، به مهم‌ترین آثار سال میلادی جاری از جمله بهترین بازی سال جوایزی اهدا شد. اما شاید هیجان‌انگیزترین جنبه این شب، بازگشت برخی از عناوین و فرنچایزهای افسانه‌ای بود که تنها ذره‌ای از دوران اوج این صنعت را یادآور شدند. دوباره ثابت شد که عناوین افسانه‌ای همچنان الهام بخش هستند و آثار جدید، مرزها و محدودیت‌های صنعت را کنار می‌زنند. در ادامه، به مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بازی‌های رونمایی شده در مراسم The Game Awards 2024 می‌پردازیم.

Ninja Gaiden: Ragebound

بازگشت فرنچایز Ninja Gaiden با ورودی جدید و هیجان‌انگیز Ninja Gaiden: Ragebound. داستان در مورد Kenji Mozu، یک نینجای جوان از زادگاه ریو هایابوسا، کاراکتر اصلی و نمادین فرنچایز، است که باید در غیاب ریو از خانه خود در برابر یک ارتش شیطانی محافظت کند. دست‌پخت The Game Kitchen با ترکیب عناصر ۸ بیتی و پلتفرمرهای کلاسیک، نوید گیم‌پلی‌ای سرگرم‌کننده و ماجراجویی‌های به‌یادماندنی فرنچایز را می‌دهد.

Ninja Gaiden: Ragebound در سه ماهه سوم ۲۰۲۵ روی پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و PC منتشر خواهد شد.

Slay the Spire 2

Slay the Spire 2 دنباله موردانتظار بازی اول است که توسط Mega Crit Games ساخته شده و دسترسی زودهنگام آن در اوایل سال ۲۰۲۵ برای کاربران PC عرضه می‌شود.

Thick as Thieves

استودیوی OtherSide، که توسط کارگردان‌های Deus Ex و Thief تاسیس شده، از بازی چند نفره خود با نام Thick as Thieves رونمایی کرد. اسطوره‌هایی چون وارن اسپکتور، گرگ لوپیکولو و پل نورات، از خالقین Deux Ex و Thief، در ساخت این بازی نقش داشتند. مخاطب‌ها در دنیایی از جادو و تکنولوژی با عناصر مخفی‌کاری به غارت گنج‌ها و رقابت با یکدیگر می‌پردازند.

Thick as Thieves در سال ۲۰۲۶ برای ایکس باکس سری ایکس/اس، پلی استیشن ۵ و PC منتشر خواهد شد.

Rematch

سازندگان Sifu از بازی آنلاین و فوتبالی جدید خود با نام Rematch رونمایی کردند. این بازی 5v5 که قرار است در تابستان ۲۰۲۵ برای کنسول‌های نسل نهمی و PC منتشر شود، در محدوه‌ای بدون خطا یا آفساید جریان خواهد داشت. بازیکنان تنها یک کاراکتر را کنترل می‌کنند و در صورت نیاز نقش خود را تغییر می‌دهند.

The Witcher 4

The Witcher 4

چندی پیش، CD Projekt Red اعلام کرد که The Witcher 4 وارد فاز توسعه کامل شده و اولین تریلر سینماتیک آن را طی The Game Awards 2024 به نمایش گذاشت. سیری، دختر خوانده گرالت، نقش اصلی را ایفا می‌کند و گرالت نیز در نقشی نامعلوم در بازی حضور دارد. تاریخ انتشار بازی مشخص نیست، اما احتمالاً فاصله زیادی تا عرضه نهایی داشته باشیم.

Elden Ring Nightreign

Elden Ring Nightreign

Elden Ring Nightreign بازی کو-آپ فرنچایز است که در سال ۲۰۲۵ منتشر می‌شود. این بازی مخاطب‌ها را متحد می‌کند تا در دنیایی ترکیبی از Elden Ring و Dark Souls، با باس‌ها و دیگر بازیکنان مبارزه کنند. بازی مستقل Elden Ring Nightreign روی پلی‌ استیشن، ایکس‌ باکس و PC در دسترس خواهد بود.

Project Robot

Project Robot

فومیتو اوئدا، خالق Ico ، Shadow of the Colossus و The Last Guardian، بازی جدید خود را با نام پروژه Robot معرفی کرد. این بازی هنوز نام یا تاریخ انتشار مشخصی ندارد، اما توسط استودیوی genDESIGN با پشتیبانی از Epic Games در حال توسعه است.

Split Fiction

Split Fiction

Split Fiction، اثر جدید سازندگان It Takes Two، در سبک اکشن-ماجراجویی و کوآپ معرفی شد. این بازی که قرار است در ۶ مارس ۲۰۲۵ برای پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و PC منتشر شود، دو نویسنده به نام‌های Mio و Zoe را دنبال می‌کند که در دام داستا‌ن‌های خود می‌افتند. این دو، باید برای فرار با یکدیگر همکاری کنند و دائماً بین دنیای علمی تخیلی و فانتزی جا به جا شوند.

Borderlands 4

Borderlands 4

از چهارمین ورودی شماره دار فرنچایز Borderlands رونمایی شد و قرار است در سال ۲۰۲۵ برای ایکس باکس سری ایکس/اس، پلی استیشن ۵ و PC منتشر شود.

Virtua Fighter

Virtua Fighter

پس از گذشت ۱۷ سال، شرکت SEGA از نسخه جدید فرنچایز Virtua Fighter رونمایی کرد. البته، نام نهایی‌ بازی هنوز اعلام نشده و قرار است در سال ۲۰۲۵ برای پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی منتشر شود.

Project Century

Project Century

سازندگان سری یاکوزا از بازی Project Century رونمایی کردند. داستان بازی در ژاپن سال ۱۹۱۵ جریان دارد و دارای نبردهای لحظه‌ای است. اطلاعات چندانی از داستان بازی در دست نیست، اما به‌نظر می‌رسد مبارزات خیابانی هسته اصلی گیم‌پلی را تشکیل می‌دهند. Project Century هنوز در دست توسعه قرار دارد و تاریخ انتشار آن مشخص نیست.

Turok Origins

Turok Origins

طی مراسم The Game Awards به طور رسمی تایید شد که بازی جدید فرنچایز Turok، با نام Turok Origins، در دست ساخت است و اولین اثر سوم شخص سری به شمار می‌رود. اولین بازی Turok با نام Turok: Dinosaur Hunter در سال ۱۹۹۷ برای نینتندو ۶۴ و PC منتشر شد. عرضه آخرین بازی سری که تنها Turok نام داشت، به سال ۲۰۰۸ باز می‌گردد.

Onimusha: Way of Sword

Onimusha: Way of Sword

بازگشت Onimusha پس از ۲۰ سال! شرکت کپکام از جدیدترین بازی فرنچایز مذکور با نام Onimusha: Way of the Sword رونمایی کرد. این سری بازی الهام‌بخش، در ژاپن فئودالی اتفاق می‌افتند؛ جایی که در نقش یک سامورایی و با استفاده از Oni Gauntlet با موجودات اهریمنی مبارزه می‌کنید. Way of the Sword در سال ۲۰۲۶ برای ایکس باکس سری ایکس/اس، پلی استیشن ۵ و PC منتشر خواهد شد.

Stage Fright

Stage Fright

استودیوی Ghost Town Games که با Overcooked شهرت یافت، طی مراسم The Game Awards 2024 از بازی Stage Fright رونمایی کرد. امکان تجربه بازی به صورت آنلاین و محلی وجود خواهد داشت.

Sonic Racing CrossWorlds

دانلود

با یک تیزر کوتاه، از جدیدترین بازی مسابقه‌ای مجموعه Sonic با نام Sonic Racing CrossWorlds رونمایی شد. اطلاعات چندانی از جمله تاریخ انتشار بازی مذکور در دست نیست، اما برای کنسول‌های نسل هشتمی، نهمی، نینتندو سوییچ و PC عرضه می‌شود.

Mafia: The Old Country

Mafia: The Old Country

پیش از رونمایی رسمی، تاریخ انتشار بازی Mafia: The Old Country لو رفته بود. با این حال، استودیوی Hangar 13 و شرکت 2K Games با انتشار تریلری سینماتیک از بازه انتشار آن رونمایی کردند. The Old Country در سیسیل دهه ۱۹۰۰ اتفاق می‌افتد. تمرکز بازی، شبیه به دو نسخه اول سری، بر روی داستان است. این بازی در تابستان ۲۰۲۵ برای پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و PC منتشر خواهد شد و مخاطب‌ها را به اعماق جرایم سازمان یافته می‌برد.

Okami 2

Okami 2

شرکت کپکام و هیدکی کامیا از دنباله بازی خاطره‌انگیز Okami رونمایی کردند که داستان آماتراسو، الهه خورشید، را در دنیایی زیبا به سبک ژاپنی ادامه می‌دهد. Okami 2 قرار است در سال ۲۰۲۶ برای ایکس باکس سری ایکس/اس، پلی استیشن ۵ و PC منتشر شود.

Intergalactic: The Heretic Prophet

دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰

پس از مدت‌ها سکوت، ناتی داگ از پروژه بعدی خود رونمایی کرد که از قضا IP جدید شرکت نیز به شمار می‌رود. Intergalactic: The Heretic Prophet داستان یک جایزه‌بگیر به نام جردن را دنبال می‌کند. طبق اعلام رسمی، کار ساخت بازی از سال ۲۰۲۰ شروع شده و با الهام از Akira و Cowboy Bebop توسعه یافته است. تاریخ انتشار بازی هنوز مشخص نیست.