ببینید؛ بازی جدید خالق Shadow of the Colossus با تریلری مرموز معرفی شد

اوئدا یکی از کارگردانان و طراحان برجسته‌ی بازی‌های ویدیویی است. او سال‌ها در استودیوی تیم ایکو (Team Ico) فعالیت داشت و آثاری نظیر Ico و Shadow of the Colossus را خلق کرد که هر دو بازی مورد تحسین منتقدان و بازیکنان قرار گرفتند و از بازی‌های محبوب کنسول پلی‌استیشن ۲ محسوب می‌شوند. اوئدا در سال ۲۰۱۱ از تیم ایکو جدا شد، اما قرارداد خود را برای تکمیل بازی The Last Guardian حفظ کرد. این بازی که مدت‌ها مورد انتظار بود، سرانجام در سال ۲۰۱۶ منتشر شد. پس از آن، استودیوی جدید او یعنی GenDesign اعلام کرد که روی یک اثر جدید کار می‌کند. حال در مراسم اخیر صنعت بازی شاهد تیزری از این بازی جدید بودیم.

بازی سایه‌ی کلوسوس؛ جادویی که در طول زمان از بین نمی‌رود

این تریلر با شخصیت ناشناسی شروع می‌شود که شنل و ماسک خاصی بر صورت دارد و در جهانی خاکستری در حال دویدن است، در حالی که صدای شمارش معکوس ۶۰ ثانیه‌ای به گوش می‌رسد. او با عجله به سکویی نزدیک می‌شود و به‌ سرعت به بالا می‌رود. بخشی از تاثیر بازی Shadow of the Colossus را می‌توان در اینجا مشاهده کرد؛ جایی که شخصیت بازی در حال بالا رفتن از یک ربات عظیم است.

وقتی شمارش معکوس به پایان می‌رسد، شخصیت بازی وارد این ربات می‌شود تا خود را از شوک موجی که در حال نزدیک شدن است، محافظت کند. پس از فعال‌سازی سر ربات و برخورد موج، محیط اطراف شخصیت به رنگ سفید درمی‌آید و ربات منفجر می‌شود. به نظر می‌رسد بازی جدید GenDesign از بازی‌های قبلی الهام زیادی گرفته باشد، اما هنوز خیلی زود است که قضاوت کنیم. همچنین طبق گفته‌ی جف کیلی، مجری برنامه‌ی گیم‌ اواردز، تریلری که نمایش داده شده، از صحنه‌های گیم‌پلی است.

ورود پر سر و صدای اپیک گیمز به حوزه‌ی تهیه و انتشار بازی

با توجه به اینکه هنوز نام و جزئیات زیادی از این بازی فاش نشده است، مشخص نیست که چه زمانی عرضه خواهد شد. از طرفی طبق بیانیه‌ای از اپیک در اوایل سال گذشته، این پروژه‌ی جدید برای مدت طولانی به‌ صورت انحصاری در فروشگاه اپیک گیمز در دسترس خواهد بود. همچنین هنوز مشخص نیست که آیا این بازی قرار است برای کنسول‌ها نیز منتشر شود یا خیر.

