بازی چندنفره‌ی Elden Ring Nightreign برای کنسول‌ها و کامپیوتر معرفی شد؛ تریلر آن را ببینید

الدن رینگ که در سال ۲۰۲۲ منتشر شد، موفقیت بزرگی برای فرام‌سافتور بود. این بازی نقش‌آفرینی جهان‌ باز رکوردهای زیادی را شکست و به یکی از بهترین بازی‌های ویدیویی تاریخ تبدیل شد. این بازی پس از انتشار با به‌روزرسانی‌هایی که مشکلات مختلف را رفع می‌کرد و ویژگی‌های جدیدی را به آن اضافه می‌کرد، پشتیبانی شد و در سال ۲۰۲۴ نیز در نهایت بسته‌ی الحاقی خود با نام Shadow of the Erdtree را دریافت کرد. مثل بازی اصلی، این بسته نیز مورد تحسین گسترده منتقدان قرار گرفت اما زمانی که استودیوی سازنده تأیید کرد که بسته‌ی الحاقی دیگری برای این بازی نخواهد آمد، بسیاری از طرفداران امید خود را برای ماجراجویی‌های بیشتر در دنیای الدن رینگ از دست دادند.

با این حال در گیم اواردز ۲۰۲۴ شاهد اثر دیگری از دنیای الدن رینگ بودیم. Nightreign در واقع یک بازی مستقل و به نوعی اسپین‌آف الدن رینگ است که بر حالت کوآپ (Co-op) تمرکز دارد و قرار است در سال ۲۰۲۵ منتشر شود. در Elden Ring: Nightreign بازیکنان بار دیگر به سرزمین‌های میانه بازمی‌گردند، اما این بار به نظر می‌رسد که ماجراجویی کاملا به صورت چندنفره انجام خواهد شد.

تریلر بسیار هیجان‌انگیز این بازی موارد جدید بسیاری را نشان می‌دهد که طرفداران می‌توانند در دنیای عظیم و جهان‌ باز بازی به همراه دوستان خود تجربه کنند و مانند همیشه با باس‌های چالش‌برانگیز مبارزه کنند. یکی از ویژگی‌های جدیدی که بارها در تریلر نمایش داده شد، قابلیت استفاده از یک پرنده‌ی خاص به عنوان نوعی گلایدر است. این ویژگی در بازی‌های جهان‌ باز رایج است و احتمالا مشابه‌ی آن‌ را در The Legend of Zelda: Breath of the Wild دیده‌اید. اضافه شدن این ویژگی در Nightreign هیجان‌انگیز است، زیرا به بازیکنان اجازه می‌دهد گزینه‌های بیشتری برای کاوش در دنیای وسیع آن داشته باشند.

این بازی در سال ۲۰۲۵ برای کنسول‌های نسل هشتم و نهمی پلی‌استیشن، ایکس‌باکس و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. می‌توانید در ادامه تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.

