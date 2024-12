جدیدترین بازی اونیموشا پس از تقریبا ۲۰ سال معرفی شد؛ تریلر آن را تماشا کنید

این سری کار خود را روی پلی‌استیشن ۲ آغاز کرد و در ابتدا به عنوان نسخه‌ای از رزیدنت اویل که در ژاپن دوران سنگوکو جریان دارد، شناخته می‌شد. در این بازی، بازیکنان باید با شیاطین و هیولاهای ترسناک مبارزه می‌کردند و قدرت آن‌ها را جذب می‌کردند، در حالی که همزمان باید معماهای خطرناک و مرگباری را پشت سر می‌گذاشتند. با وجود محبوبیت نسبی این سری برای کمپانی کپ‌کام، این سری با ورود پلی‌استیشن ۳ به تدریج به فراموشی سپرده شد. اما اکنون، بعد از سال‌ها، به نظر می‌رسد که این وضعیت در حال تغییر است.

در طی مراسم گیم اواردز ۲۰۲۴، تریلری از نسخه‌ی جدید این سری به نمایش درآمد. این بازی که Onimusha: Way of the Sword نام دارد، قرار است در سال ۲۰۲۶ عرضه شود و به نظر می‌رسد که از عناصر تاریک و جدی نسخه‌های ابتدایی مجموعه الهام گرفته است. اگرچه تیزر کوتاه بود، اما ظاهرا قهرمان داستان توانایی‌های خاصی دارد، زیرا در حال جذب گوی‌های گنما که در هوا معلق هستند، دیده‌ می‌شود. این قابلیت، یکی از ویژگی‌های اصلی بازی‌های ابتدایی اونیموشا بود، بنابراین طرفداران احتمالا از بازگشت آن خوشحال خواهند شد.

علاوه بر این، تریلر منتشر شده صحنه‌هایی کوتاه از مبارزات خونین بازی را نشان می‌دهد، جایی که پروتاگونیست شمشیرزن بازی با موجودات مختلفی از جمله اجساد زنده شده و هیولاهای بزرگ و قدرتمندی مواجه می‌شود. او همچنین در حال دفع حملات از پشت با یک لگد و بالا رفتن از پشت دشمن برای وارد کردن ضربه‌ی نهایی نیز دیده می‌شود. هنوز مشخص نیست که چقدر از این تصاویر، مربوط به گیم‌پلی اصلی بازی هستند اما اکشن خشن و سریع بازی باعث می‌شود که این بازی جدید بتواند در میان بازی‌های سولزلایک و بازی‌های اکشن سامورایی که اخیرا بیشتر محبوب شده‌اند، جایی برای خود باز کند.

در نهایت به نظر می‌رسد که کپ‌کام پیش از این با ریمستر بازی Onimusha: Warlords که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد، در حال بررسی واکنش‌ها نسبت به این سری بوده است. این شرکت به دنبال احیای بازی‌های قدیمی خود با استفاده از موتور RE Engine است که به طور ویژه در بازی‌ها و بازسازی‌های اخیر سری رزیدنت اویل نیز استفاده شده است. با وجود اینکه بازیکنان همچنان منتظر بازسازی یا نسخه جدید سری بازی‌هایی مانند داینو کرایسیس هستند، جالب خواهد بود که ببینیم آیا یکی دیگر از مجموعه‌های کپ‌کام می‌تواند جایگاه خود را در میان نسل جدید بازیکنان پیدا کند یا خیر.

بازی Onimusha: Way of the Sword در سال ۲۰۲۶ برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. می‌توانید در ادامه تریلر و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

نوشته جدیدترین بازی اونیموشا پس از تقریبا ۲۰ سال معرفی شد؛ تریلر آن را تماشا کنید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala