نکات مخفی و تحلیل تریلر معرفی The Witcher IV از زبان سازندگان

بازی The Witcher 4 کمی پیش در مراسم The Game Awards 2024 معرفی شد و بلافاصله توانست مهم‌ترین معرفی شب لقب بگیرد.

حال سباستین کالمبا (Sebastian Kalemba)، کارگردان بازی The Witcher 4، در قالب ویدیویی به تحلیل تریلر پرداخته است. کالمبا نزدیک به ۱۰ سال است که در CD Projekt Red حضور داشته و پیش‌تر رئیس بخش انیمیشن استودیو بوده و روی The Witcher 3، گسترش‌دهنده‌های آن و Cyberpunk 2077 کار کرده است. پیش از استخدام در CD Projekt Red، او در Platige Image، استودیوی متخصص تریلرهای CGI که همواره با CD Project همکاری کرده مشغول به کار بوده است. برجسته‌ترین کار او در Platige Image، نخستین تریلر سینماتیک The Witcher 3 است که در آن گرالت به کشتار سربازان نیلفگاردی می‌پردازد. تریلری که شباهت‌های بسیاری به تریلر نخست The Witcher 4 دارد.

تریلر معرفی The Witcher IV

مردم همچنان از ویچرها متنفرند

