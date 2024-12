منبع داخلی: دوران عناوین انحصاری ایکس باکس به پایان رسیده است

یک منبع معتبر داخلی مایکروسافت، به‌تازگی ادعا کرده است که دوران داشتن عناوین انحصاری دائمی برای کنسول‌های ایکس باکس «به پایان رسیده است»، چیزی که در طول سال گذشته، به وضوح علائم آن قابل رویت بود.

یکی از جالب‌ترین اتفاقات مراسم Game awards در هفته گذشته، رونمایی از تیزر The Outer Worlds 2 بود که قرار است در سال ۲۰۲۵ منتشر شود. این رونمایی بسیار غیر منتظره بود، زیرا Obsidian، سازنده این عنوان، هم‌اکنون روی انتشار Avowed تمرکز کرده است. اما شاید مهم‌ترین بخش این رونمایی، زمانی بود که در پایان تیزر، لوگوی PS5 نیز به عنوان پلتفرم‌های مقصد نمایش داده شد.

ایکس باکس در طول سال گذشته با انتشار بازی‌های Hi-Fi Rush، Grounded، Pentiment، و در آینده نزدیک Indiana Jones and the Great Circle، به وضوح نشان داده که دیگر تمایلی به دنبال کردن انحصاری‌های کنسولی ندارد. به نظر می‌رسد که عرضه بازی The Outer Worlds 2 برای PS5 نیز این موضوع را بیشتر تثبیت می‌کند.

به گزارش یکی از کاربران ساب‌ردیت GamingLeaksAndRumours در وب‌سایت Reddit، سردبیر اجرایی Windows Central، جز کوردن (Jez Cordan)، به نظری پاسخ داده که او را به دلیل نپرداختن به تأیید نسخه PS5 بازی The Outer Worlds 2 و مشکلات بزرگی که برای کل ایکس باکس به وجود آورده، متهم کرده بود. همچنین در ادامه، از کوردن پرسیده شد که چرا ایکس‌ باکس می‌خواهد با اعمال سیاست‌های انحصاری زمانی در بازی‌هایی مانند South of Midnight و Avowed، باعث «کاهش فروش آنها» شود؟.

در پاسخ، کوردن گفت که ایکس باکس قصد انجام چنین چیزی را ندارد و هر کدام از بازی‌های ذکر شده به مرور زمان برای پلی‌استیشن منتشر خواهند شد. این موضوع باعث سردرگمی یکی از کاربران شد که پرسید «پس چرا ایکس باکس به جای اینکه طرفداران را معطل نگه دارد، به طور مستقیم از همان ابتدا این راهبرد خود را اعلام نمی‌کند؟».

به گفته کوردن، رویکرد عجیب ایکس باکس به این دلیل است که نمی‌خواهند این رویه را برای تیم‌هایی که در حال حاضر برای توسعه چند پلتفرمی آماده نیستند، «الزامی» کنند. کوردن در ادامه می‌گوید که «دوران انحصاری‌های دائمی ایکس باکس به پایان رسیده است»، چیزی که نشانه‌هایش در چند سال گذشته کاملاً مشهود بوده است.

اگرچه ممکن است که کوردن کمی اغراق کرده باشد، اما او در گذشته نیز به درستی تأیید کرده بود که مایکروسافت دیگر به تولید عناوین انحصاری دائمی ایکس باکس علاقه‌ای ندارد. با توجه به اخبار ضد و نقیض در طی هفته‌های گذشته، خوب است که تاییدی روی استراتژی جدید ایکس باکس برای سال ۲۰۲۵ داشته باشیم.