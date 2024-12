بازی چندنفره و جدید Turok برای کنسول‌ها و کامپیوتر معرفی شد؛ تریلر آن را تماشا کنید

این اولین بازی از این مجموعه پس از بازی Turok: Escape from the Lost Valley در سال ۲۰۱۹ است که به‌ صورت انحصاری برای ایکس‌باکس وان و کامپیوتر منتشر شد، اما در سال ۲۰۲۲ از دسترس خارج شد. حال بازی جدید سری که یک ماجراجویی چندنفره‌ی کوآپ است، به ریشه‌های اکشن سریع و علمی‌تخیلی سری Turok بازمی‌گردد. اولین بازی سری Turok در سال ۱۹۹۷ توسط Iguana Entertainment توسعه یافت و توسط Acclaim برای کنسول نینتندو ۶۴ و کامپیوتر منتشر شد. این بازی چند دنباله داشت، از جمله Turok 2: Seeds of Evil ،Rage Wars و Shadow of Oblivion که همگی نیز برای نینتندو ۶۴ منتشر شدند. در سال ۲۰۰۸ یک پیش‌درآمد با نام Turok: Evolution و یک ریبوت با عنوان Turok که ارتباطی با نسخه‌های قبلی نداشت، منتشر شد. همچنین، بازی Escape from the Lost Valley که بالاتر ذکر شد، ارتباطی با سری بازی‌های اصلی Turok نداشت و بر اساس کمیک‌های آن ساخته شده بود. اکنون Turok: Origins جدیدترین نسخه از این سری بازی کلاسیک و معروف است.

تریلر بازی Turok: Origins در گیم اواردز به نمایش گذاشته شد و بخشی از اکشن سریع و حالت چندنفره بازی که تا سه بازیکن را پشتیبانی می‌کند، نشان داد. این تریلر همچنین برخی از ابزارهای نبرد از جمله سلاح‌های لیزری پیشرفته، تیر و کمان، چاقوها و حتی یک سلاح عجیب که برای پرتاب دایناسورها به کار می‌رود را به نمایش گذاشت. همچنین چند دایناسور از جمله تریسراتوپس‌های غول‌پیکر و ولوسی‌رپتورها در تریلر دیده شدند. از طرفی این بازی ویژگی‌های جدیدی مانند امکان باز کردن قدرت‌های DNA جدید از دایناسورهای کشته‌ شده را ارائه می‌دهد که به بازیکنان توانایی‌های جدید می‌دهد و امکان شخصی‌سازی زیادی را فراهم می‌کند.

مدیر عامل و یکی از بنیان‌گذاران سیبر اینتراکتیو، متیو کارچ (Matthew Karch)، در بیانیه‌ای گفت:

بازی Turok یکی از اولین آثار کنسولی بود که بازی کردم. وقتی به مجموعه‌هایی فکر می‌کردیم که مستحق بازگشت هستند، Turok در صدر لیست ما قرار داشت. در سیبر اینتراکتیو ما عاشق این هستیم که سری‌های کلاسیک را بگیریم و آن‌ها را با گیم‌پلی مدرن ترکیب کنیم.

بیل کیسپر (Bill Kispert)، معاون ارشد Universal Products & Experiences و مدیر بخش بازی و پلتفرم‌های دیجیتال این شرکت نیز اضافه کرد:

Turok یک سری بازی نمادین است که بازیکنان را برای دهه‌ها مجذوب خود کرده است. ما مفتخریم که میراث غنی آن را گرامی داشته و همزمان آن را برای یک دوره‌ی جدید بازسازی کنیم. این سری جذاب و پر از هیجان و آدرنالین که ریشه در کتاب‌های کمیک دارد، مستحق بازگشتی بزرگ است و ما متعهد به ارائه یک تجربه‌ی هیجان‌انگیز مملو از داستان، اکشن، مبارزه و موجودات هستیم که هم طرفداران قدیمی و هم تازه‌واردان از آن لذت ببرند.

هرچند هنوز تاریخ دقیقی برای انتشار Turok: Origins اعلام نشده، اما گفته شده که برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. می‌توانید در ادامه تریلر و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

منبع: Gematsu

