ببینید؛ بازی جدید سازندگان Overcooked یک اثر ماجراجویی دونفره است

این استودیوی مستقل و موفق که به خاطر سری بازی‌های Overcooked مشهور است، تنها سه عضو اصلی دارد و برای پروژه‌های بزرگتر، از استودیوهای دیگر کمک می‌گیرد. در سال ۲۰۱۶، این تیم اولین نسخه از سری بازی Overcooked را منتشر کرد که خیلی زود به یکی از بهترین تجربه‌های چندنفره در دنیای بازی‌های مستقل تبدیل شد. پس از موفقیت آن، نسخه‌ی دوم بازی در سال ۲۰۱۸ منتشر شد که با چالش‌ها و آشپزخانه‌های جدید، جذابیت بازی اول را چند برابر کرد. پس از عرضه‌ی نسخه‌ی Overcooked! All You Can Eat که نسخه‌ای کامل از دو بازی اول به همراه تمامی محتویات اضافی آن‌ها بود، طرفداران کنجکاو بودند که این استودیو چه پروژه‌ی جدیدی در دست دارد.

در طی مراسم گیم اواردز ۲۰۲۴، Ghost Town Games بازی استیج فرایت را معرفی کرد و وعده‌ی یک تجربه‌ی تازه و متفاوت در زمینه‌ی آثار ماجراجویی و کوآپ دونفره را داد. در این بازی، بازیکنان وارد داستانی می‌شوند که مملو از موانع مختلف، محیط‌های متنوع برای کشف و اتاق‌های فرار برای حل معماها است و در نهایت، باید یک راز باستانی را کشف کنند.

داستان استیج فرایت حول سه شخصیت به نام‌های درو (Drew)، بلیک (Blake) و چارلی (Charlie) می‌چرخد. بازیکنان می‌توانند دو نفر از این شخصیت‌ها را کنترل کنند و از دو دیدگاه متفاوت به حل معماها و پیشرفت در بازی بپردازند که همین امر هسته‌ی اصلی گیم‌پلی کوآپ بازی را شکل می‌دهد. در مصاحبه‌ای، یکی از نمایندگان هلو گیمز گفته که بازی دارای لحظات شلوغ و دیوانه‌واری مشابه‌ی Overcooked خواهد بود و به همان اندازه که Overcooked 1 در زمان عرضه سروصدا کرد، نوآورانه خواهد بود. این بازی کوآپ را می‌توان به صورت آنلاین یا آفلاین تجربه کرد.

یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی بازی تمرکز آن بر دسترس‌پذیری است. با تأکید بر ارتباط و کار تیمی، این بازی سعی دارد که برای طیف وسیعی از بازیکنان قابل‌دسترس باشد. چالش‌های بازی بیشتر بر حل مسائل ذهنی متمرکز خواهند بود تا مهارت‌های حرکتی. از طرفی به نظر می‌رسد که این بازی حس و حال متفاوتی نسبت به سری قبلی استودیوی سازنده دارد و برخلاف آثار قبلی، یک داستان ترسناک کودکانه را روایت کند.

از آنجایی که گفته شده جزئیات بیشتری از Stage Fright در طول سال آینده به اشتراک گذاشته خواهد شد، انتشار بازی ممکن است دیرتر از آنچه طرفداران انتظار دارند رخ دهد. در نهایت این بازی فعلا برای عرضه روی رایانه‌های شخصی برنامه‌ریزی شده است. می‌توانید در ادامه تریلر و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

