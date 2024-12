ذوق کارگردان Final Fantasy 7 Rebirth در حین رونمایی Witcher IV

کارگردان Final Fantasy 7 Rebirth، نائوکی هاماگوچی (Naoki Hamaguchi)، درباره علاقه‌اش به The Witcher خیلی پنهان‌کار نیست، زیرا زمانی که بازی جدید این سری، یعنی Witcher IV، در مراسم The Game Awards 2024 به نمایش درآمد، مانند بقیه طرفداران،‌ با ذوق و شوق زیادی واکنش نشان داد.

هاماگوچی هیچ‌گاه درباره سری فانتزی CDPR ساکت نبوده است. همین هفته گذشته، او اعلام کرد که The Witcher 3 یکی از بزرگ‌ترین منابع الهام‌ او در هنگام ایجاد تغییرات جهان باز در Final Fantasy 7 Rebirth بوده است، زیرا چرا نباید به بهترین‌های ژانر نگاه کرد؟ اما او The Wild Hunt را فقط برای کار و تحقیق بازی نکرده است.

در یک پرسش و پاسخ جدید با حضور توسعه دهندگان Final Fantasy 7 Rebirth، هاماگوچی از The Witcher 3 به عنوان بازی مورد علاقه خود در تمام دوران‌ یاد کرد. تهیه‌کننده سری، یوشینوری کیتاسه (Yoshinori Kitase)، سپس نوشت هنگامی که اولین تریلر The Witcher 4 به نمایش درآمد، این دو نفر نیز در میان جمعیت The Game Awards امسال حضور داشتند. وی درباره واکنش هاماگوچی نسبت به این رونمایی، چنین توضیح داد:

هاماگوچی وقتی سیری کلاهش را برداشت، آن‌قدر هیجان‌زده شد که تقریباً از جای خود بلند شده بود!

طرفداران The Witcher، از جمله هاماگوچی، باید از این خبر خوشحال شوند که گرالت واقعاً بخشی از The Witcher 4 خواهد بود، زیرا CDPR اخیراً فاش کرد که بله، آن صدای خشن و معروف که در انتهای تریلر شنیده شد، متعلق به داگ کاکل بود. اما ما باید تا عرضه نهایی صبر کنیم تا بفهمیم که چرا سیری باید قهرمان داستان باشد، زیرا ظاهراً این موضوع به اتفاقاتی که در داستان رخ خواهد داد، ارتباط نزدیکی خواهد داشت.