The Game Awards 2024 که دهمین سالگرد این مراسم نیز بود، شاهد برگزاری رویدادی باشکوه بودیم. بسیاری از بینندگان این مراسم، سطح کلی آن را بالاتر از هر دوره‌ دیگری ارزیابی کردند. در مجموع، ده‌ها جایزه توزیع شد (هرچند که همه با نتایج این انتخاب‌ها موافق نبودند) و بسیاری از بازی‌ها یا معرفی شدند یا با تریلرهای جدید، اطلاعات زیادی را با بازیکنان به اشتراک گذاشتند.

طبق داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط Streams Charts، مراسم The Game Awards امسال، پرتماشاگرترین دوره این رویداد بوده و بیش از چهار میلیون بیننده همزمان داشته است. این رشد، به کمک استریمرها و مراسم‌های تماشای دسته‌جمعی که به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از جذاب‌ترین روش‌های تماشای آنلاین است، محقق گردید.

مراسم The Game Awards امسال، میزبان رونمایی‌ها و تریلرهای بزرگی مانند The Witcher 4، بازی جدید Naughty Dog، نسخه جدید Virtua Fighter و Mafia: The Old Country بود. در واقع، می‌توان گفت که هیجان‌انگیزترین دوره‌ای از The Game Awards بود که تاکنون دیده‌ایم و جف کیلی و تیمش از پرداخت هیچ هزینه‌ای را برای آماده‌سازی یک رویداد تمام‌عیار و پرشور، با حضور ستارگان سینما و موسیقی، کوتاهی نکردند.

گزارش منتشر شده توسط Streams Charts نشان دهد که مراسم Game Awards (در کانال‌های برتر یوتیوب، توییچ و…) توانست به بیش از ۴,۰۰۳,۵۷۸ بیننده هم‌زمان دست یابد. این مراسم مجموعاً ۱۵,۲۶۷,۵۵۵ ساعت مشاهده داشت و ۱,۴۹۸ کانال در شبکه‌های اجتماعی مختلف به طریقی به پخش زنده این رویداد پرداخته بودند.

در مجموع، پخش مراسم Game Awards نزدیک به پنج ساعت به طول انجامید و کانال‌هایی مانند IGN، Asmongold و Moist Cr1TiKaL نیز مخاطبان زیادی را به جهت تماشای واکنش‌های خود به این مراسم، جذب کرده بودند.