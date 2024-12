تریلر جدیدی از انیمیشن The Day The Earth Blew Up: A Looney Tunes منتشر شد

به تازگی تریلر جدیدی از انیمیشن The Day The Earth Blew Up: A Looney Tunes منتشر شده است.

داستان انیمیشن The Day The Earth Blew Up: A Looney Tunes حول محور دو کارکتر دافی داک و پورکی پیگ جریان دارد که به دلیل اتفاقاتی در کارخانه تولید آدامس حباب، به مدارکی دست پیدا می‌کنند که در آن بیگانگان قصد دارند با استفاده از قدرت کنترل ذهن، زمین را تصرف کنند. حالا دافی داک و پورگی پیگ باید با کمک یکدیگر بیگانگان را متوقف و زمین را نجات دهند. در ادامه می‌توانید تریلر جدید این انیمیشن را تماشا کنید.

گرت وست، مدیرعامل کمپانی Ketchup Entertainment، در رابطه با این انیمیشن گفت:

انیمیشن The Day the Earth Blew Up لحظه تاریخی برای فرنچایز Looney Tunes به شمار می‌رود و ما مفتخر هستیم که برای تولید آن با کمپانی برادران وارنر همکاری می‌کنیم تا این اثر را در سینما به مخاطب ارائه دهیم. نمی‌توانیم بیشتر از این منتظر بمانیم تا بینندگان در هر سنی یکی از هوشمندانه‌ترین انیمیشن‌های چند سال اخیر را تجربه کنند.

سکان کارگردانی انیمیشن The Day The Earth Blew Up در دستان پیتر براونگارت بوده است که سابقه کار برروی آثاری مانند Looney Tunes Cartoons، Uncle Grandpa و Tom and Jerry Special Shorts را در کارنامه خود دارد. از صداپیشگان این اثر نیز می‌توان به اریک بااوزا، کندی میلو و پیتر مک‌نیکول اشاره کرد.

انیمیشن The Day The Earth Blew Up برای اکران در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۵ (۱۰ اسفند ۱۴۰۳) برنامه‌ریزی شده است.

منبع: AnimeSuperhero